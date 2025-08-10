Hades প্রাইস (HADES)
Hades(HADES) বর্তমানে 0.01272534USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। HADES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HADES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HADES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hades থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Hades থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002725716 ছিল।
গত 60 দিনে, Hades থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014632232 ছিল।
গত 90 দিনে, Hades থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007137867221675176 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.36%
|30 দিন
|$ -0.0002725716
|-2.14%
|60 দিন
|$ -0.0014632232
|-11.49%
|90 দিন
|$ -0.007137867221675176
|-35.93%
Hades এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.06%
-0.36%
+10.69%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
|1 HADES থেকে VND
₫334.8673221
|1 HADES থেকে AUD
A$0.0194697702
|1 HADES থেকে GBP
￡0.0094167516
|1 HADES থেকে EUR
€0.010816539
|1 HADES থেকে USD
$0.01272534
|1 HADES থেকে MYR
RM0.0539554416
|1 HADES থেকে TRY
₺0.5190666186
|1 HADES থেকে JPY
¥1.87062498
|1 HADES থেকে ARS
ARS$16.85471283
|1 HADES থেকে RUB
₽1.0145913582
|1 HADES থেকে INR
₹1.1162668248
|1 HADES থেকে IDR
Rp205.2473906202
|1 HADES থেকে KRW
₩17.6739702192
|1 HADES থেকে PHP
₱0.722163045
|1 HADES থেকে EGP
￡E.0.6129796278
|1 HADES থেকে BRL
R$0.0690985962
|1 HADES থেকে CAD
C$0.0174337158
|1 HADES থেকে BDT
৳1.5440927556
|1 HADES থেকে NGN
₦19.4874584226
|1 HADES থেকে UAH
₴0.5256837954
|1 HADES থেকে VES
Bs1.62884352
|1 HADES থেকে CLP
$12.33085446
|1 HADES থেকে PKR
Rs3.6058523424
|1 HADES থেকে KZT
₸6.8673569844
|1 HADES থেকে THB
฿0.4081016538
|1 HADES থেকে TWD
NT$0.380487666
|1 HADES থেকে AED
د.إ0.0467019978
|1 HADES থেকে CHF
Fr0.010180272
|1 HADES থেকে HKD
HK$0.0997666656
|1 HADES থেকে MAD
.د.م0.1150370736
|1 HADES থেকে MXN
$0.2363095638
|1 HADES থেকে PLN
zł0.0463202376
|1 HADES থেকে RON
лв0.055355229
|1 HADES থেকে SEK
kr0.1217815038
|1 HADES থেকে BGN
лв0.0212513178
|1 HADES থেকে HUF
Ft4.3179623688
|1 HADES থেকে CZK
Kč0.2669776332
|1 HADES থেকে KWD
د.ك0.00385577802
|1 HADES থেকে ILS
₪0.0436479162