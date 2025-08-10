Gaia প্রাইস (SN57)
Gaia(SN57) বর্তমানে 1.45USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.04MUSD। SN57 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN57 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN57 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Gaia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03859456 ছিল।
গত 30 দিনে, Gaia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.4651823300 ছিল।
গত 60 দিনে, Gaia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.8470805750 ছিল।
গত 90 দিনে, Gaia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.03859456
|+2.73%
|30 দিন
|$ -0.4651823300
|-32.08%
|60 দিন
|$ -0.8470805750
|-58.41%
|90 দিন
|$ 0
|--
Gaia এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.53%
+2.73%
-12.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
A mixture-of-experts platform for geospatial data analysis on Bittensor.
Gaia (SN57) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN57টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN57 থেকে VND
₫38,156.75
|1 SN57 থেকে AUD
A$2.2185
|1 SN57 থেকে GBP
￡1.073
|1 SN57 থেকে EUR
€1.2325
|1 SN57 থেকে USD
$1.45
|1 SN57 থেকে MYR
RM6.148
|1 SN57 থেকে TRY
₺58.9715
|1 SN57 থেকে JPY
¥213.15
|1 SN57 থেকে ARS
ARS$1,920.525
|1 SN57 থেকে RUB
₽115.9855
|1 SN57 থেকে INR
₹127.194
|1 SN57 থেকে IDR
Rp23,387.0935
|1 SN57 থেকে KRW
₩2,013.876
|1 SN57 থেকে PHP
₱82.2875
|1 SN57 থেকে EGP
￡E.70.383
|1 SN57 থেকে BRL
R$7.8735
|1 SN57 থেকে CAD
C$1.9865
|1 SN57 থেকে BDT
৳175.943
|1 SN57 থেকে NGN
₦2,220.5155
|1 SN57 থেকে UAH
₴59.8995
|1 SN57 থেকে VES
Bs185.6
|1 SN57 থেকে CLP
$1,400.7
|1 SN57 থেকে PKR
Rs410.872
|1 SN57 থেকে KZT
₸782.507
|1 SN57 থেকে THB
฿46.864
|1 SN57 থেকে TWD
NT$43.355
|1 SN57 থেকে AED
د.إ5.3215
|1 SN57 থেকে CHF
Fr1.16
|1 SN57 থেকে HKD
HK$11.368
|1 SN57 থেকে MAD
.د.م13.108
|1 SN57 থেকে MXN
$26.9265
|1 SN57 থেকে PLN
zł5.278
|1 SN57 থেকে RON
лв6.3075
|1 SN57 থেকে SEK
kr13.8765
|1 SN57 থেকে BGN
лв2.4215
|1 SN57 থেকে HUF
Ft492.014
|1 SN57 থেকে CZK
Kč30.421
|1 SN57 থেকে KWD
د.ك0.44225
|1 SN57 থেকে ILS
₪4.9735