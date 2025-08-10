Fuku প্রাইস (FUKU)
Fuku(FUKU) বর্তমানে 0.00112172USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.12MUSD। FUKU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FUKU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FUKU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fuku থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000137805861336066 ছিল।
গত 30 দিনে, Fuku থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023735585 ছিল।
গত 60 দিনে, Fuku থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023288271 ছিল।
গত 90 দিনে, Fuku থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000558048564181516 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000137805861336066
|-10.94%
|30 দিন
|$ +0.0023735585
|+211.60%
|60 দিন
|$ +0.0023288271
|+207.61%
|90 দিন
|$ +0.000558048564181516
|+99.00%
Fuku এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-7.77%
-10.94%
+152.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude.
Fuku (FUKU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FUKUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
