Fren Pet প্রাইস (FP)
Fren Pet(FP) বর্তমানে 1.069USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.82MUSD। FP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fren Pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.134221 ছিল।
গত 30 দিনে, Fren Pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.1737369907 ছিল।
গত 60 দিনে, Fren Pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.4149451833 ছিল।
গত 90 দিনে, Fren Pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3795169024026034 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.134221
|+14.36%
|30 দিন
|$ +2.1737369907
|+203.34%
|60 দিন
|$ +1.4149451833
|+132.36%
|90 দিন
|$ +0.3795169024026034
|+55.04%
Fren Pet এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.49%
+14.36%
+97.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.
Fren Pet (FP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 FP থেকে VND
₫28,130.735
|1 FP থেকে AUD
A$1.63557
|1 FP থেকে GBP
￡0.79106
|1 FP থেকে EUR
€0.90865
|1 FP থেকে USD
$1.069
|1 FP থেকে MYR
RM4.53256
|1 FP থেকে TRY
₺43.47623
|1 FP থেকে JPY
¥157.143
|1 FP থেকে ARS
ARS$1,415.8905
|1 FP থেকে RUB
₽85.50931
|1 FP থেকে INR
₹93.77268
|1 FP থেকে IDR
Rp17,241.93307
|1 FP থেকে KRW
₩1,484.71272
|1 FP থেকে PHP
₱60.66575
|1 FP থেকে EGP
￡E.51.88926
|1 FP থেকে BRL
R$5.80467
|1 FP থেকে CAD
C$1.46453
|1 FP থেকে BDT
৳129.71246
|1 FP থেকে NGN
₦1,637.05591
|1 FP থেকে UAH
₴44.16039
|1 FP থেকে VES
Bs136.832
|1 FP থেকে CLP
$1,032.654
|1 FP থেকে PKR
Rs302.91184
|1 FP থেকে KZT
₸576.89654
|1 FP থেকে THB
฿34.55008
|1 FP থেকে TWD
NT$31.9631
|1 FP থেকে AED
د.إ3.92323
|1 FP থেকে CHF
Fr0.8552
|1 FP থেকে HKD
HK$8.38096
|1 FP থেকে MAD
.د.م9.66376
|1 FP থেকে MXN
$19.85133
|1 FP থেকে PLN
zł3.89116
|1 FP থেকে RON
лв4.65015
|1 FP থেকে SEK
kr10.23033
|1 FP থেকে BGN
лв1.78523
|1 FP থেকে HUF
Ft362.73308
|1 FP থেকে CZK
Kč22.42762
|1 FP থেকে KWD
د.ك0.326045
|1 FP থেকে ILS
₪3.66667