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EGL1-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01323471 USD। EGL1-এর মার্কেট ক্যাপ 12,665,614 USD। EGL1-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!EGL1-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01323471 USD। EGL1-এর মার্কেট ক্যাপ 12,665,614 USD। EGL1-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

EGL1 সম্পর্কে আরও

EGL1 প্রাইসের তথ্য

EGL1 কী

EGL1 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

EGL1 টোকেনোমিক্স

EGL1 প্রাইস পূর্বাভাস

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EGL1 প্রাইস (EGL1)

তালিকাভুক্ত নয়

1 EGL1 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01297443
$0.01297443$0.01297443
-0.06%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
EGL1 (EGL1) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:47:48 (UTC+8)

EGL1-এর আজকের প্রাইস

আজ EGL1 (EGL1)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01323471, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.99% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EGL1 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি EGL1-এর জন্য $ 0.01323471

EGL1 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 12,665,614 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 956.82M EGL1। গত 24 ঘণ্টায়, EGL1 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01320886 (নিম্ন) এবং $ 0.01409336 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.122851 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01008437

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EGL1 গত ঘণ্টায় -0.81% এবং গত 7 দিনে -21.96% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.03M-তে পৌঁছেছে।

EGL1 (EGL1) এর মার্কেট তথ্য

$ 12.67M
$ 12.67M$ 12.67M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 13.24M
$ 13.24M$ 13.24M

956.82M
956.82M 956.82M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

EGL1 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 12.67M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.03M। EGL1 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 956.82M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 13.24M

EGL1-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01320886
$ 0.01320886$ 0.01320886
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01409336
$ 0.01409336$ 0.01409336
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01320886
$ 0.01320886$ 0.01320886

$ 0.01409336
$ 0.01409336$ 0.01409336

$ 0.122851
$ 0.122851$ 0.122851

$ 0.01008437
$ 0.01008437$ 0.01008437

-0.81%

-3.98%

-21.96%

-21.96%

EGL1 (EGL1) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, EGL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000549802571646685 ছিল।
গত 30 দিনে, EGL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006427860 ছিল।
গত 60 দিনে, EGL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017249234 ছিল।
গত 90 দিনে, EGL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001338039315657 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000549802571646685-3.98%
30 দিন$ -0.0006427860-4.85%
60 দিন$ +0.0017249234+13.03%
90 দিন$ -0.000001338039315657-0.00%

EGL1 এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য EGL1 (EGL1) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, EGL1 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
EGL1 (EGL1) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, EGL1 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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EGL1 (EGL1) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Meme

EGL1 সম্পর্কে

আজ EGL1-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, EGL1 Tk1.6275919006775387988000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -3.98%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

EGL1-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

EGL1-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

EGL1-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

EGL1 আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk1.6244128925517457608000 থেকে Tk1.7331878514400994208000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

EGL1-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা EGL1-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Meme অ্যাসেট হিসেবে, EGL1-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: EGL1 সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:47:48 (UTC+8)

EGL1 (EGL1) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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