Dynamic Crypto Index প্রাইস (DCI)
Dynamic Crypto Index(DCI) বর্তমানে 10,915.28USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.64MUSD। DCI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DCI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DCI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Dynamic Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +51.15 ছিল।
গত 30 দিনে, Dynamic Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,753.7111018960 ছিল।
গত 60 দিনে, Dynamic Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +587.6601192240 ছিল।
গত 90 দিনে, Dynamic Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -178.155531390089 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +51.15
|+0.47%
|30 দিন
|$ +1,753.7111018960
|+16.07%
|60 দিন
|$ +587.6601192240
|+5.38%
|90 দিন
|$ -178.155531390089
|-1.60%
Dynamic Crypto Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+0.47%
+0.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.
Dynamic Crypto Index (DCI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DCIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DCI থেকে VND
₫287,235,593.2
|1 DCI থেকে AUD
A$16,700.3784
|1 DCI থেকে GBP
￡8,077.3072
|1 DCI থেকে EUR
€9,277.988
|1 DCI থেকে USD
$10,915.28
