Dynamic Crypto Index প্রাইস (DCI)

Dynamic Crypto Index (DCI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$10,915.28
$10,915.28
+0.40%1D
আজকে Dynamic Crypto Index (DCI) এর প্রাইস

Dynamic Crypto Index(DCI) বর্তমানে 10,915.28USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.64MUSD। DCI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Dynamic Crypto Index এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.47%
Dynamic Crypto Index এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
150.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DCI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DCI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Dynamic Crypto Index (DCI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Dynamic Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +51.15 ছিল।
গত 30 দিনে, Dynamic Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,753.7111018960 ছিল।
গত 60 দিনে, Dynamic Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +587.6601192240 ছিল।
গত 90 দিনে, Dynamic Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -178.155531390089 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +51.15+0.47%
30 দিন$ +1,753.7111018960+16.07%
60 দিন$ +587.6601192240+5.38%
90 দিন$ -178.155531390089-1.60%

Dynamic Crypto Index (DCI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Dynamic Crypto Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 10,819.18
$ 10,931.16
$ 18,373.68
+0.01%

+0.47%

+0.84%

Dynamic Crypto Index (DCI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.64M
--
150.00
Dynamic Crypto Index (DCI) কী?

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Dynamic Crypto Index (DCI) এর টোকেনোমিক্স

Dynamic Crypto Index (DCI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DCIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Dynamic Crypto Index (DCI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

