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Diversified USD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.001 USD। DFIUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 186,130 USD। DFIUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Diversified USD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.001 USD। DFIUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 186,130 USD। DFIUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

DFIUSD সম্পর্কে আরও

DFIUSD প্রাইসের তথ্য

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Diversified USD প্রাইস (DFIUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 DFIUSD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Diversified USD (DFIUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:28:16 (UTC+8)

Diversified USD-এর আজকের প্রাইস

আজ Diversified USD (DFIUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.001, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.03% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DFIUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DFIUSD-এর জন্য $ 1.001

Diversified USD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 186,130 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 185.99K DFIUSD। গত 24 ঘণ্টায়, DFIUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 1.0 (নিম্ন) এবং $ 1.002 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.048 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.974822

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DFIUSD গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.03% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 103.36K-তে পৌঁছেছে।

Diversified USD (DFIUSD) এর মার্কেট তথ্য

$ 186.13K
$ 186.13K$ 186.13K

$ 103.36K
$ 103.36K$ 103.36K

$ 186.13K
$ 186.13K$ 186.13K

185.99K
185.99K 185.99K

185,992.67578125
185,992.67578125 185,992.67578125

Diversified USD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 186.13K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 103.36K। DFIUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 185.99K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 185992.67578125। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 186.13K

Diversified USD-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.974822
$ 0.974822$ 0.974822

--

-0.03%

-0.03%

-0.03%

Diversified USD (DFIUSD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Diversified USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00030567289402339 ছিল।
গত 30 দিনে, Diversified USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001585584 ছিল।
গত 60 দিনে, Diversified USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Diversified USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002401961333945 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00030567289402339-0.03%
30 দিন$ -0.0001585584-0.01%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.0002401961333945+0.00%

Diversified USD এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Diversified USD (DFIUSD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DFIUSD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Diversified USD (DFIUSD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Diversified USD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Diversified USD এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? DFIUSD এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Diversified USD প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Diversified USD সম্পর্কে

Diversified USD-এর বর্তমান দাম কত?

Diversified USD Tk123.10201678602828000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -0.03% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

DFIUSD-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

DFIUSD-এর মার্কেট ক্যাপ Tk22890088.29608735640000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4487 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Diversified USD-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

DFIUSD-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 185992.67578125 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Diversified USD Tk122.979037748280000 এবং Tk123.22499582377656000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Diversified USD-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk128.88203156019744000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

DFIUSD-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

DFIUSD বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Diversified USD সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:28:16 (UTC+8)

Diversified USD (DFIUSD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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