DeltaPrime প্রাইস (PRIME)
DeltaPrime(PRIME) বর্তমানে 0.01843421USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 79.74KUSD। PRIME থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PRIME থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PRIME এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DeltaPrime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03640970255317636 ছিল।
গত 30 দিনে, DeltaPrime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0101702532 ছিল।
গত 60 দিনে, DeltaPrime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0169090224 ছিল।
গত 90 দিনে, DeltaPrime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.03640970255317636
|-66.38%
|30 দিন
|$ -0.0101702532
|-55.17%
|60 দিন
|$ -0.0169090224
|-91.72%
|90 দিন
|$ 0
|--
DeltaPrime এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.07%
-66.38%
-41.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
DeltaPrime (PRIME) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PRIMEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 PRIME থেকে VND
₫485.09623615
|1 PRIME থেকে AUD
A$0.0282043413
|1 PRIME থেকে GBP
￡0.0136413154
|1 PRIME থেকে EUR
€0.0156690785
|1 PRIME থেকে USD
$0.01843421
|1 PRIME থেকে MYR
RM0.0781610504
|1 PRIME থেকে TRY
₺0.7497193207
|1 PRIME থেকে JPY
¥2.70982887
|1 PRIME থেকে ARS
ARS$24.416111145
|1 PRIME থেকে RUB
₽1.4745524579
|1 PRIME থেকে INR
₹1.6170489012
|1 PRIME থেকে IDR
Rp297.3259261163
|1 PRIME থেকে KRW
₩25.6029055848
|1 PRIME থেকে PHP
₱1.0461414175
|1 PRIME থেকে EGP
￡E.0.8947965534
|1 PRIME থেকে BRL
R$0.1000977603
|1 PRIME থেকে CAD
C$0.0252548677
|1 PRIME থেকে BDT
৳2.2368070414
|1 PRIME থেকে NGN
₦28.2299648519
|1 PRIME থেকে UAH
₴0.7615172151
|1 PRIME থেকে VES
Bs2.35957888
|1 PRIME থেকে CLP
$17.80744686
|1 PRIME থেকে PKR
Rs5.2235177456
|1 PRIME থেকে KZT
₸9.9482057686
|1 PRIME থেকে THB
฿0.5957936672
|1 PRIME থেকে TWD
NT$0.551182879
|1 PRIME থেকে AED
د.إ0.0676535507
|1 PRIME থেকে CHF
Fr0.014747368
|1 PRIME থেকে HKD
HK$0.1445242064
|1 PRIME থেকে MAD
.د.م0.1666452584
|1 PRIME থেকে MXN
$0.3423232797
|1 PRIME থেকে PLN
zł0.0671005244
|1 PRIME থেকে RON
лв0.0801888135
|1 PRIME থেকে SEK
kr0.1764153897
|1 PRIME থেকে BGN
лв0.0307851307
|1 PRIME থেকে HUF
Ft6.2550961372
|1 PRIME থেকে CZK
Kč0.3867497258
|1 PRIME থেকে KWD
د.ك0.00562243405
|1 PRIME থেকে ILS
₪0.0632293403