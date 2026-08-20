Atlético de Madrid প্রাইস(ATM)
আজ Atlético de Madrid (ATM)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 1.3654, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ATM থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ATM-এর জন্য ৳ 1.3654।
Atlético de Madrid বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1004 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 11.55M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.46M ATM। গত 24 ঘণ্টায়, ATM এর ট্রেড হয়েছে ৳ 1.3308 (নিম্ন) এবং ৳ 1.3831 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 7,469.0262994501 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 92.057939287452615829।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ATM গত ঘণ্টায় +0.19% এবং গত 7 দিনে -12.23% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.78K-তে পৌঁছেছে।
No.1004
84.61%
CHZ
Atlético de Madrid এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 11.55M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.78K। ATM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.46M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 13.65M।
+0.19%
+0.71%
-12.23%
-12.23%
Atlético de Madrid এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +1.176393
|+0.71%
|30 দিন
|৳ -1.3174
|-49.11%
|60 দিন
|৳ -0.1724
|-11.22%
|90 দিন
|৳ +0.3227
|+30.94%
আজ, ATM এর পরিবর্তন ৳ +1.176393 (+0.71%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -1.3174(-49.11%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ATM এর প্রাইস ৳ -0.1724 (-11.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.3227 (+30.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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2040 সালে, Atlético de Madrid এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Atlético de Madrid (ATM) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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The Atletico de Madrid Fan Token (ATM) is a utility token that gives Atletico de Madrid Football Club ("Atletico de Madrid") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.
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|টাইপ
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