PRXVT by Virtuals প্রাইস (PRXVT)
আজ PRXVT by Virtuals (PRXVT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00196696, যা গত 24 ঘণ্টায় 14.95% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PRXVT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PRXVT-এর জন্য $ 0.00196696।
PRXVT by Virtuals বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,785,178 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 907.73M PRXVT। গত 24 ঘণ্টায়, PRXVT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00171545 (নিম্ন) এবং $ 0.00206375 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.0114515 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PRXVT গত ঘণ্টায় +4.89% এবং গত 7 দিনে +26.07% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 14.11K-তে পৌঁছেছে।
PRXVT by Virtuals এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.79M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 14.11K। PRXVT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 907.73M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.97M।
+4.89%
+14.95%
+26.07%
+26.07%
আজকে, PRXVT by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002558 ছিল।
গত 30 দিনে, PRXVT by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003344496 ছিল।
গত 60 দিনে, PRXVT by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013443166 ছিল।
গত 90 দিনে, PRXVT by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000289013675851 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0002558
|+14.95%
|30 দিন
|$ -0.0003344496
|-17.00%
|60 দিন
|$ -0.0013443166
|-68.34%
|90 দিন
|$ -0.000000289013675851
|-0.00%
2040 সালে, PRXVT by Virtuals এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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PRXVT by Virtuals-এর বর্তমান দাম কত?
Tk0.2419795782229936768000 এ ট্রেডিং করছে, PRXVT by Virtuals গত ২৪ ঘন্টায় 14.94% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।
টোকেন সরবরাহ কীভাবে PRXVT-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 907725000.0 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
PRXVT by Virtuals-এর মার্কেট ক্যাপ কত?
এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk219616372.21548349024000, বিশ্বের #2314 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?
PRXVT ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?
টি Tk0.2110382862196661360000 থেকে Tk0.2538868886798426000000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
PRXVT by Virtuals কীভাবে Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem,Privacy Infrastructure,Base Native,Privacy ক্যাটাগরিতে ফিট করে?
একটি Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem,Privacy Infrastructure,Base Native,Privacy টোকেন হিসেবে, PRXVT উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?
ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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