Waveform by Virtuals-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00524772 USD। WAVE-এর মার্কেট ক্যাপ 5,220,005 USD। WAVE থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

$0.00522
-1.80%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Waveform by Virtuals (WAVE) লাইভ প্রাইস চার্ট
Waveform by Virtuals-এর আজকের প্রাইস

আজ Waveform by Virtuals (WAVE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00524772, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WAVE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WAVE-এর জন্য $ 0.00524772

Waveform by Virtuals বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,220,005 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B WAVE। গত 24 ঘণ্টায়, WAVE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00518377 (নিম্ন) এবং $ 0.00556937 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01712062 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00486369

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WAVE গত ঘণ্টায় -1.84% এবং গত 7 দিনে -16.22% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Waveform by Virtuals (WAVE) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.22M
--
$ 5.22M
1.00B
1,000,000,000.0
Waveform by Virtuals এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.22M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। WAVE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.22M

Waveform by Virtuals-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00518377
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00556937
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00518377
$ 0.00556937
$ 0.01712062
$ 0.00486369
-1.84%

-1.32%

-16.22%

-16.22%

Waveform by Virtuals (WAVE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Waveform by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Waveform by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016535513 ছিল।
গত 60 দিনে, Waveform by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Waveform by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-1.32%
30 দিন$ -0.0016535513-31.50%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Waveform by Virtuals এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Waveform by Virtuals (WAVE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WAVE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Waveform by Virtuals (WAVE) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Waveform by Virtuals এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Waveform by Virtuals এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WAVE এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Waveform by Virtuals এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Waveform by Virtuals (WAVE) রিসোর্স

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Waveform by Virtuals সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Waveform by Virtuals-এর মূল্য কত হবে?
যদি Waveform by Virtuals বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Waveform by Virtuals-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
Waveform by Virtuals (WAVE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Waveform by Virtuals সম্পর্কে আরও জানুন

