1000x by Virtuals প্রাইস (1000X)
1000x by Virtuals(1000X) বর্তমানে 0.00451308USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.48MUSD। 1000X থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ 1000X থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। 1000X এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, 1000x by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002146341685999956 ছিল।
গত 30 দিনে, 1000x by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082477146 ছিল।
গত 60 দিনে, 1000x by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016835602 ছিল।
গত 90 দিনে, 1000x by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0015143095461105397 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.002146341685999956
|-32.23%
|30 দিন
|$ +0.0082477146
|+182.75%
|60 দিন
|$ +0.0016835602
|+37.30%
|90 দিন
|$ +0.0015143095461105397
|+50.50%
1000x by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.35%
-32.23%
+155.45%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind.
1000x by Virtuals (1000X) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
