Fabric প্রাইস(ROBO)
আজ Fabric (ROBO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01301, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ROBO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ROBO-এর জন্য ৳ 0.01301।
Fabric বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #449 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 29.03M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.23B ROBO। গত 24 ঘণ্টায়, ROBO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01273 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01329 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 7.5500993406780236031 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.9671236271663303305।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ROBO গত ঘণ্টায় -0.62% এবং গত 7 দিনে -4.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 270.73K-তে পৌঁছেছে।
No.449
22.31%
ETH
Fabric এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 29.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 270.73K। ROBO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.23B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 130.10M।
-0.62%
-1.13%
-4.48%
-4.48%
Fabric এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.0181718
|-1.13%
|30 দিন
|৳ +0.00097
|+8.05%
|60 দিন
|৳ -0.00621
|-32.32%
|90 দিন
|৳ -0.00921
|-41.45%
আজ, ROBO এর পরিবর্তন ৳ -0.0181718 (-1.13%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00097(+8.05%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ROBO এর প্রাইস ৳ -0.00621 (-32.32%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00921 (-41.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Fabric প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Fabric-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ROBO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
ROBO_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.01289 হাব পয়েন্টের কাছাকাছি অবস্থান করছে। মূল্যটি S1 এবং হাব 0.01298-এর মধ্যে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত দিয়ে সাজানো হয়েছে, তবে দীর্ঘমেয়াদী EMA এখনও নিরপেক্ষ অবস্থায় রয়েছে এবং দিকনির্দেশের নিশ্চয়তা প্রদান করেনি। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস গঠন করেছে, যা শক্তির নিম্নমুখী বিক্ষোভ প্রকাশ করছে। RSI মান মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বোঝায় যে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি আপাতত সমতায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো কোনো চরম ওভারবো'ট বা ওভারসোল্ড বিচ্যুতি দেখায়নি। Bollinger Bands সংকুচিত হয়ে আসছে, যা সূচিত করছে যে উত্থান-পতনের পরিমাণ কমছে এবং দিকনির্দেশের প্রতীক্ষায় রয়েছে। নিকটস্থ নিম্নমুখী সমর্থন অবস্থান করছে 0.01281 (S2) এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.6% দূরে। উপরের প্রথম প্রতিরোধ স্তর হল 0.01306 (R1), যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.3% দূরে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মূল্যসীমা হল হাব 0.01298 এবং R2 স্তর 0.01315। যদি মূল্য হাবকে অতিক্রম করে যায়, তবে R1 প্রতিরোধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে। অন্যদিকে, S2 অতিক্রম করলে আরও নিম্নমুখী সমর্থনের সন্ধানে নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। বর্তমানে বাজারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রাক্কালে নীরবতার পর্যায়ে রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Fabric এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Fabric (ROBO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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The Fabric(OpenMind) network is a decentralised infrastructure for coordinating robotics and AI workloads across devices and services. It is built to operate as a neutral marketplace where participants exchange verifiable work, data, and compute.
Fabric সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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