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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ পুনরায় দখল করা টোকেনসমূহ

পুনরায় দখল করা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
0.00%
+21.24%
+23.33%
$ 4.13B
$ 0.14
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,458.3
+0.35%
+0.19%
+21.89%
$ 1.04B
$ 29.38K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 72,505
+0.59%
+0.12%
+14.87%
$ 743.34M
$ 3.80M
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5782
+0.21%
+16.63%
+31.38%
$ 500.39M
$ 11.53M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.465
-1.55%
+12.08%
+10.05%
$ 248.96M
$ 822.63K
6
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1926
+1.10%
+12.60%
+15.50%
$ 152.67M
$ 1.07M
7
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,475.66
+0.57%
+0.19%
+21.94%
$ 104.94M
$ 67.03K
8
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,768
+0.78%
+0.12%
+11.92%
$ 70.22M
$ 4.64
9
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,751.42
0.00%
--
+18.39%
$ 69.21M
$ 304.75
10
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
11
$ 0.006228
-0.71%
+5.10%
+7.37%
$ 39.63M
$ 9.23M
12
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,496.47
-0.50%
+0.19%
+21.18%
$ 39.19M
$ 40.32K
13
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.356
+0.68%
+6.86%
+14.12%
$ 38.39M
$ 23.57K
14
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06434
+0.26%
+7.82%
+7.98%
$ 29.51M
$ 879.84K
15
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,451.87
+0.45%
+0.19%
+21.67%
$ 28.13M
$ 17.21K
16
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002821
+0.32%
+6.60%
+2.24%
$ 24.17M
$ 27.22M
17
Kelp Gain
Kelp Gain
AGETH
$ 2,390.8
+0.38%
+0.16%
+19.06%
$ 15.25M
$ 12.80
18
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.00915
+1.45%
-16.17%
-22.87%
$ 10.55M
$ 49.89M
19
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03475
+0.69%
+8.23%
+7.14%
$ 10.02M
$ 1.71M
20
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 113.44
+0.12%
+0.14%
+16.02%
$ 9.41M
$ 227.36
21
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 102.24
+0.70%
+0.14%
+16.37%
$ 7.98M
$ 21.43K
22
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
--
+1.67%
$ 7.58M
$ 533.39
23
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0127
0.00%
+5.88%
-0.79%
$ 6.10M
$ 5.03M
24
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 113.77
+0.73%
+0.14%
+16.34%
$ 3.24M
$ 8.22K
25
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006118
+0.18%
-5.12%
-0.57%
$ 3.02M
$ 93.78M
26
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.00073887
-1.87%
+0.03%
-14.17%
$ 2.71M
$ 374.25K
27
King Protocol
King Protocol
KING
$ 205.39
+0.42%
+0.17%
+21.63%
$ 1.29M
$ 136.19
28
Automata
Automata
ATA
$ 0.00081082
+2.43%
-0.15%
+68.90%
$ 787.53K
$ 428.77K
29
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00236809
-2.17%
-0.17%
+0.64%
$ 764.41K
$ 659.10K
30
Carrot by Puffer
Carrot by Puffer
CARROT
$ 0.00540749
+1.05%
+0.03%
+29.18%
$ 489.67K
$ 270.94
31
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00063823
+1.35%
+0.05%
+3.58%
$ 452.98K
$ 1.38K
32
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.3
0.00%
--
0.00%
$ 333.46K
$ 63.63
33
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01407942
+0.04%
+0.08%
+12.60%
$ 324.27K
$ 648.08
34
Eigenpie
Eigenpie
EGP
$ 0.03297698
+0.02%
+0.19%
+21.71%
$ 192.29K
$ 91.19
35
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00028714
-0.72%
+0.00%
-1.40%
$ 175.39K
$ 5.17
36
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
0.00%
$ 71.61K
$ 1.17
37
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016567
+0.79%
+0.01%
-0.16%
$ 55.67K
$ 86.11
38
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3.531E-5
0.00%
-6.50%
-16.21%
$ 42.38K
--
39
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.00237
-0.30%
0.00%
-2.96%
--
$ 22.34M
40
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.002117
-0.89%
-1.26%
-1.63%
--
$ 27.59M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

পুনরায় দখল করা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
পুনরায় দখল করা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 40 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $7.39B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা পুনরায় দখল করা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা পুনরায় দখল করা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো পুনরায় দখল করা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 40 পুনরায় দখল করা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় পুনরায় দখল করা টোকেনগুলোর মধ্যে WEETH, RSETH, LBTC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
পুনরায় দখল করা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব পুনরায় দখল করা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $7.39B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

পুনরায় দখল করা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।