Renzo Restaked LST প্রাইস (PZETH)
Renzo Restaked LST(PZETH) বর্তমানে 5,132.11USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 129.09MUSD। PZETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PZETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PZETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Renzo Restaked LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +309.2 ছিল।
গত 30 দিনে, Renzo Restaked LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,210.4659812190 ছিল।
গত 60 দিনে, Renzo Restaked LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,751.1840643970 ছিল।
গত 90 দিনে, Renzo Restaked LST থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,122.6260846073018 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +309.2
|+6.41%
|30 দিন
|$ +2,210.4659812190
|+43.07%
|60 দিন
|$ +2,751.1840643970
|+53.61%
|90 দিন
|$ +2,122.6260846073018
|+70.53%
Renzo Restaked LST এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
+6.41%
+24.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.
Renzo Restaked LST (PZETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PZETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
