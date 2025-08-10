Restaked sAVAX প্রাইস (RSAVAX)
Restaked sAVAX(RSAVAX) বর্তমানে 29.65USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.72MUSD। RSAVAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Restaked sAVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.702118 ছিল।
গত 30 দিনে, Restaked sAVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.2674588900 ছিল।
গত 60 দিনে, Restaked sAVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.7414953350 ছিল।
গত 90 দিনে, Restaked sAVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.180367096107803 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.702118
|+2.43%
|30 দিন
|$ +5.2674588900
|+17.77%
|60 দিন
|$ +2.7414953350
|+9.25%
|90 দিন
|$ -0.180367096107803
|-0.60%
Restaked sAVAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.51%
+2.43%
+15.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.
|1 RSAVAX থেকে VND
₫780,239.75
|1 RSAVAX থেকে AUD
A$45.3645
|1 RSAVAX থেকে GBP
￡21.941
|1 RSAVAX থেকে EUR
€25.2025
|1 RSAVAX থেকে USD
$29.65
|1 RSAVAX থেকে MYR
RM125.716
|1 RSAVAX থেকে TRY
₺1,205.8655
|1 RSAVAX থেকে JPY
¥4,358.55
|1 RSAVAX থেকে ARS
ARS$39,271.425
|1 RSAVAX থেকে RUB
₽2,371.7035
|1 RSAVAX থেকে INR
₹2,600.898
|1 RSAVAX থেকে IDR
Rp478,225.7395
|1 RSAVAX থেকে KRW
₩41,180.292
|1 RSAVAX থেকে PHP
₱1,682.6375
|1 RSAVAX থেকে EGP
￡E.1,439.211
|1 RSAVAX থেকে BRL
R$160.9995
|1 RSAVAX থেকে CAD
C$40.6205
|1 RSAVAX থেকে BDT
৳3,597.731
|1 RSAVAX থেকে NGN
₦45,405.7135
|1 RSAVAX থেকে UAH
₴1,224.8415
|1 RSAVAX থেকে VES
Bs3,795.2
|1 RSAVAX থেকে CLP
$28,641.9
|1 RSAVAX থেকে PKR
Rs8,401.624
|1 RSAVAX থেকে KZT
₸16,000.919
|1 RSAVAX থেকে THB
฿958.288
|1 RSAVAX থেকে TWD
NT$886.535
|1 RSAVAX থেকে AED
د.إ108.8155
|1 RSAVAX থেকে CHF
Fr23.72
|1 RSAVAX থেকে HKD
HK$232.456
|1 RSAVAX থেকে MAD
.د.م268.036
|1 RSAVAX থেকে MXN
$550.6005
|1 RSAVAX থেকে PLN
zł107.926
|1 RSAVAX থেকে RON
лв128.9775
|1 RSAVAX থেকে SEK
kr283.7505
|1 RSAVAX থেকে BGN
лв49.5155
|1 RSAVAX থেকে HUF
Ft10,060.838
|1 RSAVAX থেকে CZK
Kč622.057
|1 RSAVAX থেকে KWD
د.ك9.04325
|1 RSAVAX থেকে ILS
₪101.6995