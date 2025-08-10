Mantle Restaked ETH প্রাইস (CMETH)
Mantle Restaked ETH(CMETH) বর্তমানে 4,562.78USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 723.30MUSD। CMETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CMETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CMETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Mantle Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +250.7 ছিল।
গত 30 দিনে, Mantle Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,346.4990454880 ছিল।
গত 60 দিনে, Mantle Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,483.0840396760 ছিল।
গত 90 দিনে, Mantle Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,891.620276499332 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +250.7
|+5.81%
|30 দিন
|$ +2,346.4990454880
|+51.43%
|60 দিন
|$ +2,483.0840396760
|+54.42%
|90 দিন
|$ +1,891.620276499332
|+70.82%
Mantle Restaked ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.90%
+5.81%
+25.55%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Mantle Restaked ETH (CMETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CMETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 CMETH থেকে VND
₫120,069,555.7
|1 CMETH থেকে AUD
A$6,981.0534
|1 CMETH থেকে GBP
￡3,376.4572
|1 CMETH থেকে EUR
€3,878.363
|1 CMETH থেকে USD
$4,562.78
|1 CMETH থেকে MYR
RM19,346.1872
|1 CMETH থেকে TRY
₺185,568.2626
|1 CMETH থেকে JPY
¥670,728.66
|1 CMETH থেকে ARS
ARS$6,043,402.11
|1 CMETH থেকে RUB
₽364,976.7722
|1 CMETH থেকে INR
₹400,247.0616
|1 CMETH থেকে IDR
Rp73,593,215.5034
|1 CMETH থেকে KRW
₩6,337,153.8864
|1 CMETH থেকে PHP
₱258,937.765
|1 CMETH থেকে EGP
￡E.221,477.3412
|1 CMETH থেকে BRL
R$24,775.8954
|1 CMETH থেকে CAD
C$6,251.0086
|1 CMETH থেকে BDT
৳553,647.7252
|1 CMETH থেকে NGN
₦6,987,395.6642
|1 CMETH থেকে UAH
₴188,488.4418
|1 CMETH থেকে VES
Bs584,035.84
|1 CMETH থেকে CLP
$4,407,645.48
|1 CMETH থেকে PKR
Rs1,292,909.3408
|1 CMETH থেকে KZT
₸2,462,349.8548
|1 CMETH থেকে THB
฿147,469.0496
|1 CMETH থেকে TWD
NT$136,427.122
|1 CMETH থেকে AED
د.إ16,745.4026
|1 CMETH থেকে CHF
Fr3,650.224
|1 CMETH থেকে HKD
HK$35,772.1952
|1 CMETH থেকে MAD
.د.م41,247.5312
|1 CMETH থেকে MXN
$84,730.8246
|1 CMETH থেকে PLN
zł16,608.5192
|1 CMETH থেকে RON
лв19,848.093
|1 CMETH থেকে SEK
kr43,665.8046
|1 CMETH থেকে BGN
лв7,619.8426
|1 CMETH থেকে HUF
Ft1,548,242.5096
|1 CMETH থেকে CZK
Kč95,727.1244
|1 CMETH থেকে KWD
د.ك1,391.6479
|1 CMETH থেকে ILS
₪15,650.3354