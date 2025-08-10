ynETH MAX প্রাইস (YNETHX)
ynETH MAX(YNETHX) বর্তমানে 4,397.58USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 44.96MUSD। YNETHX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YNETHX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YNETHX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ynETH MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +317.11 ছিল।
গত 30 দিনে, ynETH MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,843.2944701380 ছিল।
গত 60 দিনে, ynETH MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,174.9186164860 ছিল।
গত 90 দিনে, ynETH MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,755.673988291351 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +317.11
|+7.77%
|30 দিন
|$ +1,843.2944701380
|+41.92%
|60 দিন
|$ +2,174.9186164860
|+49.46%
|90 দিন
|$ +1,755.673988291351
|+66.45%
ynETH MAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.24%
+7.77%
+23.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.
