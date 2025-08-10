YNETHX সম্পর্কে আরও

ynETH MAX প্রাইস (YNETHX)

ynETH MAX (YNETHX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,397.58
+7.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে ynETH MAX (YNETHX) এর প্রাইস

ynETH MAX(YNETHX) বর্তমানে 4,397.58USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 44.96MUSD। YNETHX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

ynETH MAX এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+7.77%
ynETH MAX এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
10.19K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ YNETHX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YNETHX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ ynETH MAX (YNETHX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, ynETH MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +317.11 ছিল।
গত 30 দিনে, ynETH MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,843.2944701380 ছিল।
গত 60 দিনে, ynETH MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,174.9186164860 ছিল।
গত 90 দিনে, ynETH MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,755.673988291351 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +317.11+7.77%
30 দিন$ +1,843.2944701380+41.92%
60 দিন$ +2,174.9186164860+49.46%
90 দিন$ +1,755.673988291351+66.45%

ynETH MAX (YNETHX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

ynETH MAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,072.51
$ 4,467.0
$ 4,467.0
-0.24%

+7.77%

+23.05%

ynETH MAX (YNETHX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 44.96M
--
10.19K
ynETH MAX (YNETHX) কী?

ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.

ynETH MAX (YNETHX) এর টোকেনোমিক্স

ynETH MAX (YNETHX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YNETHXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

YNETHX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 YNETHX থেকে VND
115,722,317.7
1 YNETHX থেকে AUD
A$6,728.2974
1 YNETHX থেকে GBP
3,254.2092
1 YNETHX থেকে EUR
3,737.943
1 YNETHX থেকে USD
$4,397.58
1 YNETHX থেকে MYR
RM18,645.7392
1 YNETHX থেকে TRY
178,849.5786
1 YNETHX থেকে JPY
¥646,444.26
1 YNETHX থেকে ARS
ARS$5,824,594.71
1 YNETHX থেকে RUB
351,762.4242
1 YNETHX থেকে INR
385,755.7176
1 YNETHX থেকে IDR
Rp70,928,699.7474
1 YNETHX থেকে KRW
6,107,710.9104
1 YNETHX থেকে PHP
249,562.665
1 YNETHX থেকে EGP
￡E.213,458.5332
1 YNETHX থেকে BRL
R$23,878.8594
1 YNETHX থেকে CAD
C$6,024.6846
1 YNETHX থেকে BDT
533,602.3572
1 YNETHX থেকে NGN
6,734,410.0362
1 YNETHX থেকে UAH
181,664.0298
1 YNETHX থেকে VES
Bs562,890.24
1 YNETHX থেকে CLP
$4,248,062.28
1 YNETHX থেকে PKR
Rs1,246,098.2688
1 YNETHX থেকে KZT
2,373,198.0228
1 YNETHX থেকে THB
฿142,129.7856
1 YNETHX থেকে TWD
NT$131,487.642
1 YNETHX থেকে AED
د.إ16,139.1186
1 YNETHX থেকে CHF
Fr3,518.064
1 YNETHX থেকে HKD
HK$34,477.0272
1 YNETHX থেকে MAD
.د.م39,754.1232
1 YNETHX থেকে MXN
$81,663.0606
1 YNETHX থেকে PLN
16,007.1912
1 YNETHX থেকে RON
лв19,129.473
1 YNETHX থেকে SEK
kr42,084.8406
1 YNETHX থেকে BGN
лв7,343.9586
1 YNETHX থেকে HUF
Ft1,492,186.8456
1 YNETHX থেকে CZK
92,261.2284
1 YNETHX থেকে KWD
د.ك1,341.2619
1 YNETHX থেকে ILS
15,083.6994