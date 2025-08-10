Kelp Gain প্রাইস (AGETH)
Kelp Gain(AGETH) বর্তমানে 4,412.42USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 87.40MUSD। AGETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AGETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AGETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kelp Gain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +232.17 ছিল।
গত 30 দিনে, Kelp Gain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,914.9563043660 ছিল।
গত 60 দিনে, Kelp Gain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,387.5053067500 ছিল।
গত 90 দিনে, Kelp Gain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,849.3865126326036 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +232.17
|+5.55%
|30 দিন
|$ +1,914.9563043660
|+43.40%
|60 দিন
|$ +2,387.5053067500
|+54.11%
|90 দিন
|$ +1,849.3865126326036
|+72.16%
Kelp Gain এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+5.55%
+24.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.
Kelp Gain (AGETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AGETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
