KYSOL সম্পর্কে আরও

KYSOL প্রাইসের তথ্য

KYSOL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

KYSOL টোকেনোমিক্স

KYSOL প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Kyros Restaked SOL লোগো

Kyros Restaked SOL প্রাইস (KYSOL)

তালিকাভুক্ত নয়

Kyros Restaked SOL (KYSOL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$221.66
$221.66$221.66
+1.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Kyros Restaked SOL (KYSOL) এর প্রাইস

Kyros Restaked SOL(KYSOL) বর্তমানে 221.65USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 35.25MUSD। KYSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Kyros Restaked SOL এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.99%
Kyros Restaked SOL এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
159.02K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KYSOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KYSOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Kyros Restaked SOL (KYSOL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Kyros Restaked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.32 ছিল।
গত 30 দিনে, Kyros Restaked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +24.9138811350 ছিল।
গত 60 দিনে, Kyros Restaked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +26.3644917250 ছিল।
গত 90 দিনে, Kyros Restaked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +15.86384810519635 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +4.32+1.99%
30 দিন$ +24.9138811350+11.24%
60 দিন$ +26.3644917250+11.89%
90 দিন$ +15.86384810519635+7.71%

Kyros Restaked SOL (KYSOL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Kyros Restaked SOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 216.14
$ 216.14$ 216.14

$ 223.77
$ 223.77$ 223.77

$ 344.77
$ 344.77$ 344.77

+0.05%

+1.99%

+14.34%

Kyros Restaked SOL (KYSOL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 35.25M
$ 35.25M$ 35.25M

--
----

159.02K
159.02K 159.02K

Kyros Restaked SOL (KYSOL) কী?

Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Kyros Restaked SOL (KYSOL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Kyros Restaked SOL (KYSOL) এর টোকেনোমিক্স

Kyros Restaked SOL (KYSOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KYSOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Kyros Restaked SOL (KYSOL) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

KYSOL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 KYSOL থেকে VND
5,832,719.75
1 KYSOL থেকে AUD
A$339.1245
1 KYSOL থেকে GBP
164.021
1 KYSOL থেকে EUR
188.4025
1 KYSOL থেকে USD
$221.65
1 KYSOL থেকে MYR
RM939.796
1 KYSOL থেকে TRY
9,014.5055
1 KYSOL থেকে JPY
¥32,582.55
1 KYSOL থেকে ARS
ARS$293,575.425
1 KYSOL থেকে RUB
17,729.7835
1 KYSOL থেকে INR
19,443.138
1 KYSOL থেকে IDR
Rp3,574,999.4995
1 KYSOL থেকে KRW
307,845.252
1 KYSOL থেকে PHP
12,578.6375
1 KYSOL থেকে EGP
￡E.10,758.891
1 KYSOL থেকে BRL
R$1,203.5595
1 KYSOL থেকে CAD
C$303.6605
1 KYSOL থেকে BDT
26,895.011
1 KYSOL থেকে NGN
339,432.5935
1 KYSOL থেকে UAH
9,156.3615
1 KYSOL থেকে VES
Bs28,371.2
1 KYSOL থেকে CLP
$214,113.9
1 KYSOL থেকে PKR
Rs62,806.744
1 KYSOL থেকে KZT
119,615.639
1 KYSOL থেকে THB
฿7,163.728
1 KYSOL থেকে TWD
NT$6,627.335
1 KYSOL থেকে AED
د.إ813.4555
1 KYSOL থেকে CHF
Fr177.32
1 KYSOL থেকে HKD
HK$1,737.736
1 KYSOL থেকে MAD
.د.م2,003.716
1 KYSOL থেকে MXN
$4,116.0405
1 KYSOL থেকে PLN
806.806
1 KYSOL থেকে RON
лв964.1775
1 KYSOL থেকে SEK
kr2,121.1905
1 KYSOL থেকে BGN
лв370.1555
1 KYSOL থেকে HUF
Ft75,210.278
1 KYSOL থেকে CZK
4,650.217
1 KYSOL থেকে KWD
د.ك67.60325
1 KYSOL থেকে ILS
760.2595