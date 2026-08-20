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Cashaa-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। CAS-এর মার্কেট ক্যাপ 725,732 USD। CAS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Cashaa-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। CAS-এর মার্কেট ক্যাপ 725,732 USD। CAS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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CAS প্রাইসের তথ্য

CAS কী

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Cashaa প্রাইস (CAS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CAS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00099978
$0.00099978$0.00099978
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Cashaa (CAS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:37:22 (UTC+8)

Cashaa-এর আজকের প্রাইস

আজ Cashaa (CAS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.07% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CAS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CAS-এর জন্য $ 0

Cashaa বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 725,732 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 725.89M CAS। গত 24 ঘণ্টায়, CAS এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0.00100009 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.228829 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CAS গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -4.68% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 19.62-তে পৌঁছেছে।

Cashaa (CAS) এর মার্কেট তথ্য

$ 725.73K
$ 725.73K$ 725.73K

$ 19.62
$ 19.62$ 19.62

$ 999.78K
$ 999.78K$ 999.78K

725.89M
725.89M 725.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cashaa এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 725.73K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 19.62। CAS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 725.89M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 999.78K

Cashaa-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00100009
$ 0.00100009$ 0.00100009
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100009
$ 0.00100009$ 0.00100009

$ 0.228829
$ 0.228829$ 0.228829

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.07%

-4.68%

-4.68%

Cashaa (CAS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Cashaa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Cashaa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Cashaa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Cashaa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.07%
30 দিন$ 0+25.15%
60 দিন$ 0+50.25%
90 দিন----

Cashaa এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Cashaa (CAS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CAS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Cashaa (CAS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Cashaa এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Cashaa সম্পর্কে

Cashaa কী সম্পর্কে?

Cashaa যুক্তরাজ্যভিত্তিক সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো-বান্ধব নিও-ব্যাংক, যা বিশ্বজুড়ে শত শত ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের পরিষেবা দেয়। CAS টোকেন Cashaa ব্যাংকিং ইকোসিস্টেমকে চালিত করে।

Cashaa কী বিশেষ?

Cashaa অনন্য ক্রিপ্টো-বান্ধব ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে দ্রুত আবেদন প্রক্রিয়া, ছাড়পত্র স্থাপন ফি, সস্তা আন্তর্জাতিক ওয়্যার খরচ, এক্সচেঞ্জে রেবেট এবং লেনদেন ফি, যা সবই CAS হোল্ডারদের জন্য সীমাবদ্ধ।

কোনটি Cashaa-এর বর্তমান দাম?

Cashaa (CAS) এখন Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.06% দামের পরিবর্তন প্রতিফলিত করছে। এই লাইভ ডেটা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে দামের তথ্য সংযোজন করে ট্রেডারদের যেকোনো মুহূর্তে সঠিক বাজার মূল্যায়ন দেয়।

Cashaa তার ইকোসিস্টেমে কী ভূমিকা পালন করে?

-- নেটওয়ার্কের একটি মূল অ্যাসেট এবং BNB Chain Ecosystem সেক্টরের অংশ হিসেবে, CAS প্রায়শই পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স ভোটিং এবং তরলতার প্রণোদনা সহ অপরিহার্য ফাংশনগুলিকে চালিত করে। এর নকশা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলির কাজ করার উপায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

আজ CAS কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, CAS ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বিনিয়োগকারীদের প্রবল আগ্রহ, স্বাস্থ্যকর তরলতা এবং ছোট ও বড় ট্রেডারদের জন্য ভালো কার্যকারিতার ইঙ্গিত দেয়।

Cashaa-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

আজকে প্রচলিত আছে 725890858.2 টোকেন, যা ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ নির্ধারণ করে। প্রচলিত সরবরাহ বিনিয়োগকারীদের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি এবং দীর্ঘমেয়াদী টোকেন বিতরণের সম্ভাব্যতা অনুমান করতে সহায়তা করে।

CAS-এর বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্ক কত?

Cashaa বর্তমানে #3035 র‍্যাঙ্কে রয়েছে এবং বাজার মূল্য হচ্ছে Tk89249823.02313474096000, যা তাকে তার সেক্টরের স্বীকৃত অ্যাসেটগুলির মধ্যে রাখে এবং বিনিয়োগকারীদের তার আপেক্ষিক আকার মাপার সহায়তা করে।

গত ২৪ ঘন্টায় Cashaa কীভাবে পারফর্ম করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায় তার দাম 0.06% পরিবর্তন দেখিয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন ট্রেডিং মনোভাব, তরলতার পরিবর্তন বা -- নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত উন্নয়নের কারণে প্রভাবিত হতে পারে।

Cashaa একই ক্যাটাগরির অনুরূপ অ্যাসেটগুলির সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

BNB Chain Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, CAS শক্তিশালী ট্রেডিং স্তর, উচ্চ তরলতা এবং তার ইকোসিস্টেমে চলমান ব্যবহারের কারণে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ দেখায়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Cashaa সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:37:22 (UTC+8)

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