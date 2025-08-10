BunkerCoin প্রাইস (BUNKER)
BunkerCoin(BUNKER) বর্তমানে 0.00197621USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.98MUSD। BUNKER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BUNKER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUNKER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BunkerCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BunkerCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004707610 ছিল।
গত 60 দিনে, BunkerCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0115825359 ছিল।
গত 90 দিনে, BunkerCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016492972717455494 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.33%
|30 দিন
|$ -0.0004707610
|-23.82%
|60 দিন
|$ +0.0115825359
|+586.10%
|90 দিন
|$ +0.0016492972717455494
|+504.51%
BunkerCoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.46%
+3.33%
+40.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa.
