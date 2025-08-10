BANX প্রাইস (BANX)
BANX(BANX) বর্তমানে 0.00002574USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 386.07KUSD। BANX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BANX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BANX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BANX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BANX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000094635 ছিল।
গত 60 দিনে, BANX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000033419 ছিল।
গত 90 দিনে, BANX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00003598072811835329 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.57%
|30 দিন
|$ +0.0000094635
|+36.77%
|60 দিন
|$ +0.0000033419
|+12.98%
|90 দিন
|$ -0.00003598072811835329
|-58.29%
BANX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+0.57%
+4.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ...
BANX (BANX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BANXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BANX থেকে VND
₫0.6773481
|1 BANX থেকে AUD
A$0.0000393822
|1 BANX থেকে GBP
￡0.0000190476
|1 BANX থেকে EUR
€0.000021879
|1 BANX থেকে USD
$0.00002574
|1 BANX থেকে MYR
RM0.0001091376
|1 BANX থেকে TRY
₺0.0010468458
|1 BANX থেকে JPY
¥0.00378378
|1 BANX থেকে ARS
ARS$0.03409263
|1 BANX থেকে RUB
₽0.0020589426
|1 BANX থেকে INR
₹0.0022579128
|1 BANX থেকে IDR
Rp0.4151612322
|1 BANX থেকে KRW
₩0.0357497712
|1 BANX থেকে PHP
₱0.001460745
|1 BANX থেকে EGP
￡E.0.0012494196
|1 BANX থেকে BRL
R$0.0001397682
|1 BANX থেকে CAD
C$0.0000352638
|1 BANX থেকে BDT
৳0.0031232916
|1 BANX থেকে NGN
₦0.0394179786
|1 BANX থেকে UAH
₴0.0010633194
|1 BANX থেকে VES
Bs0.00329472
|1 BANX থেকে CLP
$0.02486484
|1 BANX থেকে PKR
Rs0.0072936864
|1 BANX থেকে KZT
₸0.0138908484
|1 BANX থেকে THB
฿0.0008319168
|1 BANX থেকে TWD
NT$0.000769626
|1 BANX থেকে AED
د.إ0.0000944658
|1 BANX থেকে CHF
Fr0.000020592
|1 BANX থেকে HKD
HK$0.0002018016
|1 BANX থেকে MAD
.د.م0.0002326896
|1 BANX থেকে MXN
$0.0004779918
|1 BANX থেকে PLN
zł0.0000936936
|1 BANX থেকে RON
лв0.000111969
|1 BANX থেকে SEK
kr0.0002463318
|1 BANX থেকে BGN
лв0.0000429858
|1 BANX থেকে HUF
Ft0.0087340968
|1 BANX থেকে CZK
Kč0.0005400252
|1 BANX থেকে KWD
د.ك0.0000078507
|1 BANX থেকে ILS
₪0.0000882882