Aster Staked CAKE প্রাইস (ASCAKE)
Aster Staked CAKE(ASCAKE) বর্তমানে 2.97USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 448.78KUSD। ASCAKE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ASCAKE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASCAKE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aster Staked CAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.110781 ছিল।
গত 30 দিনে, Aster Staked CAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5063888610 ছিল।
গত 60 দিনে, Aster Staked CAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3290222430 ছিল।
গত 90 দিনে, Aster Staked CAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4568087522883795 ছিল।
|আজ
|$ +0.110781
|+3.87%
|30 দিন
|$ +0.5063888610
|+17.05%
|60 দিন
|$ +0.3290222430
|+11.08%
|90 দিন
|$ +0.4568087522883795
|+18.18%
Aster Staked CAKE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+3.87%
+14.56%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.
Aster Staked CAKE (ASCAKE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ASCAKEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ASCAKE থেকে VND
₫78,155.55
|1 ASCAKE থেকে AUD
A$4.5441
|1 ASCAKE থেকে GBP
￡2.1978
|1 ASCAKE থেকে EUR
€2.5245
|1 ASCAKE থেকে USD
$2.97
|1 ASCAKE থেকে MYR
RM12.5928
|1 ASCAKE থেকে TRY
₺120.7899
|1 ASCAKE থেকে JPY
¥436.59
|1 ASCAKE থেকে ARS
ARS$3,933.765
|1 ASCAKE থেকে RUB
₽237.5703
|1 ASCAKE থেকে INR
₹260.5284
|1 ASCAKE থেকে IDR
Rp47,903.2191
|1 ASCAKE থেকে KRW
₩4,124.9736
|1 ASCAKE থেকে PHP
₱168.5475
|1 ASCAKE থেকে EGP
￡E.144.1638
|1 ASCAKE থেকে BRL
R$16.1271
|1 ASCAKE থেকে CAD
C$4.0689
|1 ASCAKE থেকে BDT
৳360.3798
|1 ASCAKE থেকে NGN
₦4,548.2283
|1 ASCAKE থেকে UAH
₴122.6907
|1 ASCAKE থেকে VES
Bs380.16
|1 ASCAKE থেকে CLP
$2,869.02
|1 ASCAKE থেকে PKR
Rs841.5792
|1 ASCAKE থেকে KZT
₸1,602.7902
|1 ASCAKE থেকে THB
฿95.9904
|1 ASCAKE থেকে TWD
NT$88.803
|1 ASCAKE থেকে AED
د.إ10.8999
|1 ASCAKE থেকে CHF
Fr2.376
|1 ASCAKE থেকে HKD
HK$23.2848
|1 ASCAKE থেকে MAD
.د.م26.8488
|1 ASCAKE থেকে MXN
$55.1529
|1 ASCAKE থেকে PLN
zł10.8108
|1 ASCAKE থেকে RON
лв12.9195
|1 ASCAKE থেকে SEK
kr28.4229
|1 ASCAKE থেকে BGN
лв4.9599
|1 ASCAKE থেকে HUF
Ft1,007.7804
|1 ASCAKE থেকে CZK
Kč62.3106
|1 ASCAKE থেকে KWD
د.ك0.90585
|1 ASCAKE থেকে ILS
₪10.1871