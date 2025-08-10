ASCAKE সম্পর্কে আরও

ASCAKE প্রাইসের তথ্য

ASCAKE হোয়াইটপেপার

ASCAKE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ASCAKE টোকেনোমিক্স

ASCAKE প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Aster Staked CAKE লোগো

Aster Staked CAKE প্রাইস (ASCAKE)

তালিকাভুক্ত নয়

Aster Staked CAKE (ASCAKE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$2.97
$2.97$2.97
+3.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Aster Staked CAKE (ASCAKE) এর প্রাইস

Aster Staked CAKE(ASCAKE) বর্তমানে 2.97USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 448.78KUSD। ASCAKE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Aster Staked CAKE এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.87%
Aster Staked CAKE এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
150.87K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ASCAKE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASCAKE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Aster Staked CAKE (ASCAKE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Aster Staked CAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.110781 ছিল।
গত 30 দিনে, Aster Staked CAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5063888610 ছিল।
গত 60 দিনে, Aster Staked CAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3290222430 ছিল।
গত 90 দিনে, Aster Staked CAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4568087522883795 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.110781+3.87%
30 দিন$ +0.5063888610+17.05%
60 দিন$ +0.3290222430+11.08%
90 দিন$ +0.4568087522883795+18.18%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Aster Staked CAKE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 2.86
$ 2.86$ 2.86

$ 3.0
$ 3.0$ 3.0

$ 3.41
$ 3.41$ 3.41

--

+3.87%

+14.56%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 448.78K
$ 448.78K$ 448.78K

--
----

150.87K
150.87K 150.87K

Aster Staked CAKE (ASCAKE) কী?

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Aster Staked CAKE (ASCAKE) এর টোকেনোমিক্স

Aster Staked CAKE (ASCAKE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ASCAKEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aster Staked CAKE (ASCAKE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ASCAKE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ASCAKE থেকে VND
78,155.55
1 ASCAKE থেকে AUD
A$4.5441
1 ASCAKE থেকে GBP
2.1978
1 ASCAKE থেকে EUR
2.5245
1 ASCAKE থেকে USD
$2.97
1 ASCAKE থেকে MYR
RM12.5928
1 ASCAKE থেকে TRY
120.7899
1 ASCAKE থেকে JPY
¥436.59
1 ASCAKE থেকে ARS
ARS$3,933.765
1 ASCAKE থেকে RUB
237.5703
1 ASCAKE থেকে INR
260.5284
1 ASCAKE থেকে IDR
Rp47,903.2191
1 ASCAKE থেকে KRW
4,124.9736
1 ASCAKE থেকে PHP
168.5475
1 ASCAKE থেকে EGP
￡E.144.1638
1 ASCAKE থেকে BRL
R$16.1271
1 ASCAKE থেকে CAD
C$4.0689
1 ASCAKE থেকে BDT
360.3798
1 ASCAKE থেকে NGN
4,548.2283
1 ASCAKE থেকে UAH
122.6907
1 ASCAKE থেকে VES
Bs380.16
1 ASCAKE থেকে CLP
$2,869.02
1 ASCAKE থেকে PKR
Rs841.5792
1 ASCAKE থেকে KZT
1,602.7902
1 ASCAKE থেকে THB
฿95.9904
1 ASCAKE থেকে TWD
NT$88.803
1 ASCAKE থেকে AED
د.إ10.8999
1 ASCAKE থেকে CHF
Fr2.376
1 ASCAKE থেকে HKD
HK$23.2848
1 ASCAKE থেকে MAD
.د.م26.8488
1 ASCAKE থেকে MXN
$55.1529
1 ASCAKE থেকে PLN
10.8108
1 ASCAKE থেকে RON
лв12.9195
1 ASCAKE থেকে SEK
kr28.4229
1 ASCAKE থেকে BGN
лв4.9599
1 ASCAKE থেকে HUF
Ft1,007.7804
1 ASCAKE থেকে CZK
62.3106
1 ASCAKE থেকে KWD
د.ك0.90585
1 ASCAKE থেকে ILS
10.1871