XRP Healthcare AI প্রাইস(XRPHAI)
আজ XRP Healthcare AI (XRPHAI)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00488, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.45% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান XRPHAI থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি XRPHAI-এর জন্য ৳ 0.00488।
XRP Healthcare AI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- XRPHAI। গত 24 ঘণ্টায়, XRPHAI এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00382 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0049 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, XRPHAI গত ঘণ্টায় +10.15% এবং গত 7 দিনে -5.80% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 18.20K-তে পৌঁছেছে।
XRP
XRP Healthcare AI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 18.20K। XRPHAI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 4.88M।
+10.15%
+1.45%
-5.80%
-5.80%
XRP Healthcare AI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0085414
|+1.45%
|30 দিন
|৳ -0.00099
|-16.87%
|60 দিন
|৳ -0.00403
|-45.24%
|90 দিন
|৳ -0.00405
|-45.36%
আজ, XRPHAI এর পরিবর্তন ৳ +0.0085414 (+1.45%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00099(-16.87%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, XRPHAI এর প্রাইস ৳ -0.00403 (-45.24%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00405 (-45.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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2040 সালে, XRP Healthcare AI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে XRP Healthcare AI (XRPHAI) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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XRP Healthcare is the first AI healthcare platform built on the XRP Ledger. XRP Healthcare AI expands the ecosystem with an AI-powered healthcare application that connects users to digital health tools and prescription savings across more than 68,000 pharmacies in the United States, including CVS, Walgreens, and Walmart. XRPHAI is the utility token powering the XRPH AI ecosystem, rewarding verified healthcare engagement within the XRPH AI App globally.
XRP Healthcare AI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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