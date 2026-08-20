TOYOW প্রাইস(TTN)
আজ TOYOW (TTN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.06994, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.22% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TTN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি TTN-এর জন্য ৳ 0.06994।
TOYOW বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TTN। গত 24 ঘণ্টায়, TTN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.06739 (নিম্ন) এবং ৳ 0.07136 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TTN গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +3.78% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 239.68K-তে পৌঁছেছে।
BASE
TOYOW এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 239.68K। TTN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 69.94M।
+0.01%
-1.22%
+3.78%
+3.78%
TOYOW এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.1055658
|-1.22%
|30 দিন
|৳ +0.00184
|+2.70%
|60 দিন
|৳ +0.00566
|+8.80%
|90 দিন
|৳ +0.01996
|+39.93%
আজ, TTN এর পরিবর্তন ৳ -0.1055658 (-1.22%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00184(+2.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TTN এর প্রাইস ৳ +0.00566 (+8.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.01996 (+39.93%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই TOYOW প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি TOYOW-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, TOYOW এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে TOYOW (TTN) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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TOYOW is a multi-category RWA Marketplace, offering tokenisation of real world assets across several categories. Toyow operates a blockchain-driven asset tokenisation platform, enabling users to create, sell, buy, or trade digital tokens representing real-world assets: commodities, real estate, art, films, music and more.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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লিভারেজ ব্যবহার করে TTN-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে TTN USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
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