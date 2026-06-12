THREE প্রাইস ($THREE)
আজ THREE ($THREE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00357174, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.54% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান $THREE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি $THREE-এর জন্য $ 0.00357174।
THREE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 357,174 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00M $THREE। গত 24 ঘণ্টায়, $THREE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00319574 (নিম্ন) এবং $ 0.00430203 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.439654 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00125।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, $THREE গত ঘণ্টায় -1.27% এবং গত 7 দিনে +5.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 143.03K-তে পৌঁছেছে।
THREE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 357.17K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 143.03K। $THREE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 357.17K।
-1.27%
+6.54%
+5.13%
+5.13%
আজকে, THREE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00021913 ছিল।
গত 30 দিনে, THREE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0058332689 ছিল।
গত 60 দিনে, THREE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0058332689 ছিল।
গত 90 দিনে, THREE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00021913
|+6.54%
|30 দিন
|$ +0.0058332689
|+163.32%
|60 দিন
|$ +0.0058332689
|+163.32%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, THREE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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THREE কী সম্পর্কে?
THREE হল একটি জালিয়াতি-প্রতিরোধী ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যা ক্রিপ্টোকারেন্সিকে বিশ্বব্যাপী পেমেন্টের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ZKi3s মতো সরঞ্জাম অফার করে যা কেওয়াইসি ছাড়াই চেইনে খ্যাতি তৈরি করে, Tri-Proof স্মার্ট কন্ট্রাক্ট জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই করে, এবং 3Pay ব্যবহার করে বিকেন্দ্রীকৃত, ব্যক্তিগত পেমেন্ট সিস্টেম প্রদান করে। Three Protocol-এর দৃষ্টিভঙ্গি স্কেলেবল, ব্যক্তিগত এবং নিরাপদ অনলাইন বাণিজ্য তৈরি করার উপর কেন্দ্রিত।
THREE কী বিশেষত্ব রাখে?
THREE জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং বিকেন্দ্রীকৃত পেমেন্ট সিস্টেমে তার উদ্ভাবনী পদ্ধতির জন্য আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেওয়াইসি ছাড়াই চেইনে খ্যাতি তৈরির জন্য ZKi3s ব্যবহার, Tri-Proof স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এবং 3Pay একটি নিরাপদ ও ব্যক্তিগত লেনদেনের পরিবেশ নিশ্চিত করে, যা ই-কমার্স ক্ষেত্রে একে অনন্য করে তোলে।
THREE কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?
THREE স্কেলেবল, ব্যক্তিগত এবং নিরাপদ অনলাইন বাণিজ্য তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এর বিকেন্দ্রীকৃত মার্কেটপ্লেসগুলি, যার মধ্যে Jobs3 অন্তর্ভুক্ত, জালিয়াতি-প্রতিরোধী এবং বিকেন্দ্রীকৃত পেমেন্ট সমাধান প্রদান করে ই-কমার্সের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করছে।
কোনটির বর্তমান দাম THREE?
THREE ($THREE) এর লাইভ দাম হল Tk0.4389370348221205200000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
THREE বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
THREE বর্তমানে বাজারে #3925 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk43893703.48221205200000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
$THREE এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
$THREE এর প্রচলিত সরবরাহ হল 100000000.0 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
THREE এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, THREE এর দাম Tk0.3927297730692725200000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.5286835805282039400000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
THREE এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
THREE এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk54.02980707097509200000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.1536145669975000000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে $THREE এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
THREE এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 6.53% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Payment Solutions সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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