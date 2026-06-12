ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারSPCXআয় করুনইভেন্ট সেন্টার
আরও
সাইন আপ করুন
THREE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00357174 USD। $THREE-এর মার্কেট ক্যাপ 357,174 USD। $THREE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!THREE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00357174 USD। $THREE-এর মার্কেট ক্যাপ 357,174 USD। $THREE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

$THREE সম্পর্কে আরও

$THREE প্রাইসের তথ্য

$THREE কী

$THREE হোয়াইটপেপার

$THREE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

$THREE টোকেনোমিক্স

$THREE প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

THREE লোগো

THREE প্রাইস ($THREE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 $THREE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00350706
$0.00350706$0.00350706
+4.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
THREE ($THREE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:22:51 (UTC+8)

THREE-এর আজকের প্রাইস

আজ THREE ($THREE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00357174, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.54% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান $THREE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি $THREE-এর জন্য $ 0.00357174

THREE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 357,174 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00M $THREE। গত 24 ঘণ্টায়, $THREE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00319574 (নিম্ন) এবং $ 0.00430203 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.439654 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00125

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, $THREE গত ঘণ্টায় -1.27% এবং গত 7 দিনে +5.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 143.03K-তে পৌঁছেছে।

THREE ($THREE) এর মার্কেট তথ্য

$ 357.17K
$ 357.17K$ 357.17K

$ 143.03K
$ 143.03K$ 143.03K

$ 357.17K
$ 357.17K$ 357.17K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

THREE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 357.17K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 143.03K। $THREE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 357.17K

THREE-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00319574
$ 0.00319574$ 0.00319574
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00430203
$ 0.00430203$ 0.00430203
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00319574
$ 0.00319574$ 0.00319574

$ 0.00430203
$ 0.00430203$ 0.00430203

$ 0.439654
$ 0.439654$ 0.439654

$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125

-1.27%

+6.54%

+5.13%

+5.13%

THREE ($THREE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, THREE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00021913 ছিল।
গত 30 দিনে, THREE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0058332689 ছিল।
গত 60 দিনে, THREE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0058332689 ছিল।
গত 90 দিনে, THREE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00021913+6.54%
30 দিন$ +0.0058332689+163.32%
60 দিন$ +0.0058332689+163.32%
90 দিন$ 0--

THREE এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য THREE ($THREE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, $THREE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
THREE ($THREE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, THREE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে THREE এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? $THREE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, THREE প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

THREE সম্পর্কে

THREE কী সম্পর্কে?

THREE হল একটি জালিয়াতি-প্রতিরোধী ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যা ক্রিপ্টোকারেন্সিকে বিশ্বব্যাপী পেমেন্টের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ZKi3s মতো সরঞ্জাম অফার করে যা কেওয়াইসি ছাড়াই চেইনে খ্যাতি তৈরি করে, Tri-Proof স্মার্ট কন্ট্রাক্ট জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই করে, এবং 3Pay ব্যবহার করে বিকেন্দ্রীকৃত, ব্যক্তিগত পেমেন্ট সিস্টেম প্রদান করে। Three Protocol-এর দৃষ্টিভঙ্গি স্কেলেবল, ব্যক্তিগত এবং নিরাপদ অনলাইন বাণিজ্য তৈরি করার উপর কেন্দ্রিত।

THREE কী বিশেষত্ব রাখে?

THREE জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং বিকেন্দ্রীকৃত পেমেন্ট সিস্টেমে তার উদ্ভাবনী পদ্ধতির জন্য আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেওয়াইসি ছাড়াই চেইনে খ্যাতি তৈরির জন্য ZKi3s ব্যবহার, Tri-Proof স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এবং 3Pay একটি নিরাপদ ও ব্যক্তিগত লেনদেনের পরিবেশ নিশ্চিত করে, যা ই-কমার্স ক্ষেত্রে একে অনন্য করে তোলে।

THREE কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

THREE স্কেলেবল, ব্যক্তিগত এবং নিরাপদ অনলাইন বাণিজ্য তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এর বিকেন্দ্রীকৃত মার্কেটপ্লেসগুলি, যার মধ্যে Jobs3 অন্তর্ভুক্ত, জালিয়াতি-প্রতিরোধী এবং বিকেন্দ্রীকৃত পেমেন্ট সমাধান প্রদান করে ই-কমার্সের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করছে।

কোনটির বর্তমান দাম THREE?

THREE ($THREE) এর লাইভ দাম হল Tk0.4389370348221205200000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

THREE বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

THREE বর্তমানে বাজারে #3925 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk43893703.48221205200000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

$THREE এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

$THREE এর প্রচলিত সরবরাহ হল 100000000.0 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

THREE এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, THREE এর দাম Tk0.3927297730692725200000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.5286835805282039400000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

THREE এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

THREE এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk54.02980707097509200000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.1536145669975000000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে $THREE এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

THREE এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় 6.53% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Payment Solutions সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: THREE সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:22:51 (UTC+8)

THREE ($THREE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

THREE সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

SpaceX xStocks

SpaceX xStocks

SPCXX

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Dexsport

Dexsport

DESU

$0.018563
$0.018563$0.018563

+271.26%

TOYLAND

TOYLAND

TOYL

$5.5011
$5.5011$5.5011

+2,650.55%

Jotchua

Jotchua

JOTCHUA

$0.002658
$0.002658$0.002658

-25.98%

Manadia

Manadia

UMXM

$1.745
$1.745$1.745

+0.92%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOYLAND

TOYLAND

TOYL

$5.5011
$5.5011$5.5011

+2,650.55%

Velvet

Velvet

VELVET

$1.76687
$1.76687$1.76687

+105.32%

Yooldo Games

Yooldo Games

ESPORTS

$0.21903
$0.21903$0.21903

+69.65%

Humanity

Humanity

H

$0.25672
$0.25672$0.25672

+35.20%

Plasma

Plasma

XPL

$0.08443
$0.08443$0.08443

+30.67%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

RealStocks Now Live

RealStocks Now LiveRealStocks Now Live

Trade real U.S. stock via regulated brokerage