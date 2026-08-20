Stupid Faces প্রাইস(UPID)
আজ Stupid Faces (UPID)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00306, যা গত 24 ঘণ্টায় 23.50% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান UPID থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি UPID-এর জন্য ৳ 0.00306।
Stupid Faces বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- UPID। গত 24 ঘণ্টায়, UPID এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00299 (নিম্ন) এবং ৳ 0.00636 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, UPID গত ঘণ্টায় +0.65% এবং গত 7 দিনে -88.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.31M-তে পৌঁছেছে।
BSC
Stupid Faces এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.31M। UPID এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 3.06M।
+0.65%
-23.50%
-88.26%
-88.26%
Stupid Faces এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.1148774
|-23.50%
|30 দিন
|৳ -0.01694
|-84.70%
|60 দিন
|৳ -0.01694
|-84.70%
|90 দিন
|৳ -0.01694
|-84.70%
আজ, UPID এর পরিবর্তন ৳ -0.1148774 (-23.50%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.01694(-84.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, UPID এর প্রাইস ৳ -0.01694 (-84.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.01694 (-84.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Stupid Faces (UPID) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Stupid Faces প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Stupid Faces এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Stupid Faces দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে UPID কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Stupid Faces কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Stupid Faces (UPID) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
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MEXC থেকে Stupid Faces (UPID) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Stupid Faces is a Web3 digital collectibles and character-IP ecosystem built around original hand-drawn characters, on-chain ownership, and tokenized community engagement. The project completed a sold-out NFT mint on OpenSea after strong organic X whitelist engagement. $UPID is the ecosystem token designed to support holder rewards, airdrops, community campaigns, liquidity, exchange access, creator incentives, and future Stupid Faces brand activations.
Stupid Faces সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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লিভারেজ ব্যবহার করে UPID-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে UPID USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Stupid Faces প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
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