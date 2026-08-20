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aPriori-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.19936 BDT। APR-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। APR-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!aPriori-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.19936 BDT। APR-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। APR-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

APR সম্পর্কে আরও

APR প্রাইসের তথ্য

APR কী

APR অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

APR টোকেনোমিক্স

APR প্রাইস পূর্বাভাস

APR ইতিহাস

APR ক্রয়ের গাইড

APR-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

APR স্পট

APR USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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aPriori প্রাইস(APR)

1 APR থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳24.4114475
৳24.4114475৳24.4114475
-0.30%1D
BDT
aPriori (APR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:41:43 (UTC+8)

aPriori-এর আজকের প্রাইস

আজ aPriori (APR)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.19936, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান APR থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি APR-এর জন্য ৳ 0.19936

aPriori বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- APR। গত 24 ঘণ্টায়, APR এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.18789 (নিম্ন) এবং ৳ 0.2107 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, APR গত ঘণ্টায় -0.07% এবং গত 7 দিনে -67.97% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 171.57K-তে পৌঁছেছে।

aPriori (APR) এর মার্কেট তথ্য

--
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৳ 171.57K
৳ 171.57K৳ 171.57K

৳ 199.36M
৳ 199.36M৳ 199.36M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

aPriori এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 171.57K। APR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 199.36M

aPriori-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.18789
৳ 0.18789৳ 0.18789
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.2107
৳ 0.2107৳ 0.2107
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.18789
৳ 0.18789৳ 0.18789

৳ 0.2107
৳ 0.2107৳ 0.2107

--
----

--
----

-0.07%

-0.30%

-67.97%

-67.97%

aPriori (APR) প্রাইসের হিস্টরি BDT

aPriori এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.0734547-0.30%
30 দিন৳ -0.01515-7.07%
60 দিন৳ +0.00211+1.06%
90 দিন৳ +0.0291+17.09%
aPriori আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, APR এর পরিবর্তন ৳ -0.0734547 (-0.30%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

aPriori 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.01515(-7.07%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

aPriori 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, APR এর প্রাইস ৳ +0.00211 (+1.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

aPriori 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0291 (+17.09%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি aPriori (APR) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই aPriori প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

aPriori-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি aPriori-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

aPriori-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

APR মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

APR_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.18131 মানের উপর কার্যকরী, যা S1 (0.1785) এবং কেন্দ্রীয় মান (0.184) এর মধ্যে অবস্থিত। মূল্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার নিচের অংশে অবস্থান করছে, এবং ছোট সময়ের গড়গুলি বৃদ্ধির প্রবণতায় সজ্জিত। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার কাঠামো এখনও মধ্যম পর্যায়ের ওঠানামার প্রবণতায় রয়েছে। বর্তমান মূল্য উপরের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধের মান থেকে 0.00269 দূরে এবং নিচের S1 সমর্থন মান থেকে 0.00281 দূরে অবস্থান করছে, ফলে বাজার একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। MACD ইঙ্গিতকারী ডেথ ক্রস সংকেত প্রদর্শন করেছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার ক্ষয় প্রকাশ করছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং কোনো অতি-ক্রয় বা অতি-বিক্রয়ের চরম মান প্রদর্শিত হয়নি। দ্রুত ও ধীর গতির ইঙ্গিতকারীগুলি একে অপরের সাথে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে; গড় সিস্টেমের বৃদ্ধির সংকেত এবং দোলন ইঙ্গিতকারীর প্রত্যাবর্তনের সংকেত একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে, যা গতিশীলতার বিতরণকে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করেছে। আবেগের পরিসর সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য প্রসারণ বা সংকোচন ঘটেনি, এবং বর্তমান মূল্যের আশেপাশে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, যার কারণে একক দিকের প্রবণতার কোনো শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে না। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলি হলো উপরের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ 0.184 এবং নিচের S1 সমর্থন 0.1785। দূরবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তরগুলি হলো R1 প্রতিরোধ 0.1896 এবং S2 সমর্থন 0.1729। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ থেকে প্রায় 1.5% এবং S1 সমর্থন থেকে প্রায় 1.6% দূরে অবস্থান করছে। ব্যবসায়ীদের উচিত হলো 0.1785-0.184 এর মধ্যবর্তী পরিসরে মূল্যের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ......APR_USDT ি 4 ঘন্টার চক্রে 0.18131 এ কার্যকরী, যা S1 (0.1785) এবং কেন্দ্রীয় স্তর (0.184) এর মধ্যে অবস্থিত। মূল্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার নিচের অংশে অবস্থান করছে, স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো বৃদ্ধির দিকে সাজানো হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার কাঠামো এখনও নিরপেক্ষ ও সংঘর্ষময় পরিস্থিতি বজায় রেখেছে। বর্তমান মূল্য উপরের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তর 0.184 থেকে 0.00269 দূরে এবং নিচের S1 সমর্থন স্তর থেকে 0.00281 দূরে অবস্থান করছে, ফলে বাজারটি একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। MACD ইঙ্গিতকারী ডেথ ক্রস সংকেত রেকর্ড করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার ক্ষয় প্রকাশ করছে। RSI নিরপেক্ষ অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের কোনো চরম মান প্রকাশ পায়নি। দ্রুত এবং ধীর গতির ইঙ্গিতকারীগুলো একে অপরের সাথে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে; গড় সিস্টেমের বৃদ্ধির সংকেত এবং দোলন ইঙ্গিতকারীর প্রত্যাবর্তনের সংকেত একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে, যার ফলে গতিশীলতার বিতরণ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আবেগের পরিমাণ সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য প্রসারণ বা সংকোচন ঘটেনি, এবং বর্তমান মূল্যের আশেপাশে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, যার ফলে একতরফা গতিশীলতার কোনো প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছে না। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলো হলো উপরের কেন্দ্রীয় স্তর 0.184 এবং নিচের S1 সমর্থন স্তর 0.1785। দূরবর্তী সার্বিক স্তরগুলো হলো R1 প্রতিরোধ স্তর 0.1896 এবং S2 সমর্থন স্তর 0.1729। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তর থেকে প্রায় 1.5% এবং S1 সমর্থন স্তর থেকে প্রায় 1.6% দূরে অবস্থান করছে। ট্রেডারদের মূল্যের 0.1785-0.184 এর মধ্যবর্তী পরিসরে ব্রেকআউটের দিক পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, যাতে পরবর্তী দোলনের সম্ভাব্য পরিসর নির্ধারণ করা যায়।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো aPriori-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

aPriori (APR) টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ: ট্রেডিং ভলিউম, টোকেনের প্রচলন এবং হোল্ডারদের মনোভাব সরাসরি দামের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

প্ল্যাটফর্মের গ্রহণযোগ্যতা: aPriori-এর প্রেডিকশন মার্কেট সেবাগুলির ব্যবহার এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যার বৃদ্ধি ইউটিলিটির চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন: প্রোটোকলের আপগ্রেড, নতুন ফিচার এবং রোডম্যাপের অগ্রগতি বিনিয়োগকারীদের আস্থাকে প্রভাবিত করে।

বাজারের পরিস্থিতি: সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা, বিটকয়েনের সাথে সম্পর্ক, এবং সেক্টর নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলি APR-এর উপর প্রভাব ফেলে।

অংশীদারিত্ব: কৌশলগত জোট এবং ইন্টিগ্রেশন দৃষ্টিপাত এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারে।

টোকেনোমিক্স: স্টেকিং রিওয়ার্ড, বার্নিং পদ্ধতি এবং ইমিশন সময়সূচী সরবরাহের গতিবিধির উপর প্রভাব ফেলে।

মানুষ কেন aPriori-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের APR দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, বাজারে প্রবেশ বা বের হওয়ার সময় ঠিক করা, বিনিয়োগের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা এবং বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আপডেট থাকা। রিয়েল-টাইম প্রাইসিং ট্রেডারদের অস্থিরতা এবং সুযোগগুলির সুযোগ নিতে সহায়তা করে।

aPriori এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য aPriori (APR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, APR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
aPriori (APR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, aPriori এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে aPriori এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? APR এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, aPriori প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ aPriori কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

aPriori দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে APR কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে aPriori কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার aPriori (APR) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং aPriori তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে aPriori (APR) কিনবেন নির্দেশিকা

aPriori দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

aPriori এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে aPriori (APR) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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aPriori (APR) কী?

aPriori is building the intelligent order flow coordination layer for high-performance blockchains. Its architecture comprises an Order Flow Segmentation Engine that classifies trades in real time and a flow-aware routing engine that directs benign orders into efficient liquidity pools while isolating riskier ones to resilient paths. The system integrates MEV capture with a redistribution mechanism, returning value to stakers and validators to better align incentives.

aPriori সম্পর্কিত রিসোর্স

aPriori সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল aPriori ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDODecentralized Finance (DeFi)

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: aPriori সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:41:43 (UTC+8)

aPriori (APR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

aPriori সম্পর্কে আরও জানুন

APR USDT (Futures ট্রেডিং)

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
APR/USDT
৳24.4627757
৳24.4627757৳24.4627757
-0.05%
857.14K (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

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ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

APR-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

APR
APR
BDT
BDT

1 APR = 24.3637856 BDT