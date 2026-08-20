aPriori প্রাইস(APR)
আজ aPriori (APR)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.19936, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান APR থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি APR-এর জন্য ৳ 0.19936।
aPriori বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- APR। গত 24 ঘণ্টায়, APR এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.18789 (নিম্ন) এবং ৳ 0.2107 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, APR গত ঘণ্টায় -0.07% এবং গত 7 দিনে -67.97% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 171.57K-তে পৌঁছেছে।
BSC
aPriori এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 171.57K। APR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 199.36M।
-0.07%
-0.30%
-67.97%
-67.97%
aPriori এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.0734547
|-0.30%
|30 দিন
|৳ -0.01515
|-7.07%
|60 দিন
|৳ +0.00211
|+1.06%
|90 দিন
|৳ +0.0291
|+17.09%
আজ, APR এর পরিবর্তন ৳ -0.0734547 (-0.30%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.01515(-7.07%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, APR এর প্রাইস ৳ +0.00211 (+1.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0291 (+17.09%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি aPriori (APR) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই aPriori প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি aPriori-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
APR মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
APR_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.18131 মানের উপর কার্যকরী, যা S1 (0.1785) এবং কেন্দ্রীয় মান (0.184) এর মধ্যে অবস্থিত। মূল্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার নিচের অংশে অবস্থান করছে, এবং ছোট সময়ের গড়গুলি বৃদ্ধির প্রবণতায় সজ্জিত। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার কাঠামো এখনও মধ্যম পর্যায়ের ওঠানামার প্রবণতায় রয়েছে। বর্তমান মূল্য উপরের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধের মান থেকে 0.00269 দূরে এবং নিচের S1 সমর্থন মান থেকে 0.00281 দূরে অবস্থান করছে, ফলে বাজার একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। MACD ইঙ্গিতকারী ডেথ ক্রস সংকেত প্রদর্শন করেছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার ক্ষয় প্রকাশ করছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং কোনো অতি-ক্রয় বা অতি-বিক্রয়ের চরম মান প্রদর্শিত হয়নি। দ্রুত ও ধীর গতির ইঙ্গিতকারীগুলি একে অপরের সাথে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে; গড় সিস্টেমের বৃদ্ধির সংকেত এবং দোলন ইঙ্গিতকারীর প্রত্যাবর্তনের সংকেত একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে, যা গতিশীলতার বিতরণকে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করেছে। আবেগের পরিসর সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য প্রসারণ বা সংকোচন ঘটেনি, এবং বর্তমান মূল্যের আশেপাশে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, যার কারণে একক দিকের প্রবণতার কোনো শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে না। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলি হলো উপরের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ 0.184 এবং নিচের S1 সমর্থন 0.1785। দূরবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তরগুলি হলো R1 প্রতিরোধ 0.1896 এবং S2 সমর্থন 0.1729। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ থেকে প্রায় 1.5% এবং S1 সমর্থন থেকে প্রায় 1.6% দূরে অবস্থান করছে। ব্যবসায়ীদের উচিত হলো 0.1785-0.184 এর মধ্যবর্তী পরিসরে মূল্যের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরের প্রতিরোধ......APR_USDT ি 4 ঘন্টার চক্রে 0.18131 এ কার্যকরী, যা S1 (0.1785) এবং কেন্দ্রীয় স্তর (0.184) এর মধ্যে অবস্থিত। মূল্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার নিচের অংশে অবস্থান করছে, স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো বৃদ্ধির দিকে সাজানো হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার কাঠামো এখনও নিরপেক্ষ ও সংঘর্ষময় পরিস্থিতি বজায় রেখেছে। বর্তমান মূল্য উপরের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তর 0.184 থেকে 0.00269 দূরে এবং নিচের S1 সমর্থন স্তর থেকে 0.00281 দূরে অবস্থান করছে, ফলে বাজারটি একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। MACD ইঙ্গিতকারী ডেথ ক্রস সংকেত রেকর্ড করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার ক্ষয় প্রকাশ করছে। RSI নিরপেক্ষ অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের কোনো চরম মান প্রকাশ পায়নি। দ্রুত এবং ধীর গতির ইঙ্গিতকারীগুলো একে অপরের সাথে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে; গড় সিস্টেমের বৃদ্ধির সংকেত এবং দোলন ইঙ্গিতকারীর প্রত্যাবর্তনের সংকেত একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে, যার ফলে গতিশীলতার বিতরণ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আবেগের পরিমাণ সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য প্রসারণ বা সংকোচন ঘটেনি, এবং বর্তমান মূল্যের আশেপাশে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, যার ফলে একতরফা গতিশীলতার কোনো প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছে না। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলো হলো উপরের কেন্দ্রীয় স্তর 0.184 এবং নিচের S1 সমর্থন স্তর 0.1785। দূরবর্তী সার্বিক স্তরগুলো হলো R1 প্রতিরোধ স্তর 0.1896 এবং S2 সমর্থন স্তর 0.1729। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তর থেকে প্রায় 1.5% এবং S1 সমর্থন স্তর থেকে প্রায় 1.6% দূরে অবস্থান করছে। ট্রেডারদের মূল্যের 0.1785-0.184 এর মধ্যবর্তী পরিসরে ব্রেকআউটের দিক পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, যাতে পরবর্তী দোলনের সম্ভাব্য পরিসর নির্ধারণ করা যায়।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, aPriori এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে aPriori (APR) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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aPriori is building the intelligent order flow coordination layer for high-performance blockchains. Its architecture comprises an Order Flow Segmentation Engine that classifies trades in real time and a flow-aware routing engine that directs benign orders into efficient liquidity pools while isolating riskier ones to resilient paths. The system integrates MEV capture with a redistribution mechanism, returning value to stakers and validators to better align incentives.
aPriori সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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