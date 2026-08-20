The Toad Pepe প্রাইস(TOAD)
আজ The Toad Pepe (TOAD)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.004492, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.78% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TOAD থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি TOAD-এর জন্য ৳ 0.004492।
The Toad Pepe বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TOAD। গত 24 ঘণ্টায়, TOAD এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.004327 (নিম্ন) এবং ৳ 0.00693 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TOAD গত ঘণ্টায় +0.96% এবং গত 7 দিনে -51.91% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 112.75K-তে পৌঁছেছে।
SOL
The Toad Pepe এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 112.75K। TOAD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 960600000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 4.32M।
+0.96%
-13.78%
-51.91%
-51.91%
The Toad Pepe এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.08773799
|-13.78%
|30 দিন
|৳ +0.001492
|+49.73%
|60 দিন
|৳ +0.001492
|+49.73%
|90 দিন
|৳ +0.001492
|+49.73%
আজ, TOAD এর পরিবর্তন ৳ -0.08773799 (-13.78%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.001492(+49.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TOAD এর প্রাইস ৳ +0.001492 (+49.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.001492 (+49.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি The Toad Pepe-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
TOAD মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
TOAD_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.004456 পর্যন্ত চলছে, যা S1 কেন্দ্রবিন্দু 0.004576-এর নিচে এবং S2 সমর্থন 0.004119-এর উপরের অঞ্চলে অবস্থিত। মূল্যটি কেন্দ্রবিন্দু 0.004809-এর নিচে অবস্থান করছে, ফলে নিম্ন স্তরে আলোড়নের গঠন প্রকাশ পাচ্ছে। গড় লাইন ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে স্থানগত বিপরীতাভাস দেখা যাচ্ছে, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী মূল্য নিকটস্থ প্রতিরোধের চাপে আছে, আর দীর্ঘমেয়াদী গঠন কেন্দ্রবিন্দুর নিচেই সংগঠিত হচ্ছে। MA3-4 এবং EMA5-6 গ্রুপ উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করেছে, আর MACD সোনালী ক্রসও গঠিত হয়েছে, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী বাছাই শক্তি ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। RSI সূচক মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান প্রকাশ পায়নি। দ্রুত ও ধীর সূচক একই দিকে চলছে, আর ওঠানামার হার সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে। শক্তির বিতরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বল্পমেয়াদী ক্রয় সামান্য প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু এর জন্য ক্রমাগত পরিমাণ বৃদ্ধির নিশ্চয়তা নেই। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর হল S1 প্রতিরোধ 0.004576, যা বর্তমান মূল্যের চেয়ে +2.7% দূরে অবস্থিত এবং এটিই প্রথম পরীক্ষার লক্ষ্য। নিচের দিকে S2 সমর্থন 0.004119, যা বর্তমান মূল্যের চেয়ে -7.6% দূরে অবস্থিত এবং এটি নিম্নমুখী আন্দোলনের জন্য একটি সহায়ক স্থান প্রদান করে। দূরবর্তী সংকেত হিসেবে কেন্দ্রবিন্দু 0.004809 এবং R1 প্রতিরোধ 0.005266 উল্লেখযোগ্য, যথাক্রমে বর্তমান মূল্যের চেয়ে +7.9% এবং +18.2% দূরে অবস্থিত, যা মধ্যমেয়াদী ওঠানামার সীমানা নির্ধারণ করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, The Toad Pepe এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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TOAD is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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