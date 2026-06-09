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MEXC-তে বাংলাদেশ-এ THREE (THREE) কিনুন। সমর্থিত পেমেন্ট পদ্ধতি ও উপলব্ধ ফিয়াট কারেন্সিগুলো দেখে নিন এবং নিরাপদ ও ধাপে ধাপে ক্রয়ের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।MEXC-তে বাংলাদেশ-এ THREE (THREE) কিনুন। সমর্থিত পেমেন্ট পদ্ধতি ও উপলব্ধ ফিয়াট কারেন্সিগুলো দেখে নিন এবং নিরাপদ ও ধাপে ধাপে ক্রয়ের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

THREE সম্পর্কে আরও

THREE প্রাইসের তথ্য

THREE কী

THREE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

THREE টোকেনোমিক্স

THREE প্রাইস পূর্বাভাস

THREE ইতিহাস

THREE ক্রয়ের গাইড

THREE-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

THREE স্পট

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

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THREE

কীভাবে THREE (THREE) কিনবেন নির্দেশিকা

ক্রিপ্টো সাক্ষরতার দিকে আপনার প্রথম পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করার জন্য MEXC সহায়তার হাত বাড়িয়ে রয়েছে। MEXC এর মতো সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জে THREE (THREE) কীভাবে কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের নির্দেশিকাটি দেখুন।

THREE কীভাবে কিনবেন ?

MEXC-তে THREE (THREE) কীভাবে সহজেই কিনতে হয় তা শিখুন। এই গাইডটি আপনাকে দেখাবে কিভাবে MEXC-এ THREE কিনতে হয় এবং কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মে THREE ট্রেডিং শুরু করতে হয়।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

1965 এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং THREE তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে THREE (THREE) কিনবেন নির্দেশিকা
THREE

THREE (THREE)-এর প্রাইস

0.00%

প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে THREE (THREE) কিনুন।

24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00314
$ 0.00314$ 0.00314
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ
$ 0.004398
$ 0.004398$ 0.004398
প্রাইস পরিবর্তন (24 ঘণ্টা)0.00%

কেন MEXC তে THREE কিনবেন?

MEXC তার নির্ভরযোগ্যতা, গভীর লিকুইডিটি এবং বৈচিত্র্যময় টোকেন নির্বাচনের জন্য পরিচিত, যা আমাদের THREE কেনার জন্য সেরা ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি করে তোলে।

2,800+ টোকেন অ্যাক্সেস, উপলব্ধ বিস্তৃত নির্বাচনগুলোর মধ্যে একটি
কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলোর মধ্যে দ্রুততম টোকেন লিস্টিং
100+ পেমেন্ট পদ্ধতি থেকে বেছে নিতে পারবেন
ক্রিপ্টো ইন্ডাস্ট্রির সর্বনিম্ন ফি
কেন MEXC তে THREE কিনবেন?

লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর সাথে যোগ দিন এবং আজই MEXC এ THREE কিনুন

আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং 30 দিনের জন্য স্বল্পমেয়াদী THREE মূল্য পূর্বাভাস

5% বার্ষিক সুদের হারের অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি এই মডেলটি আগামী 30 দিনের জন্য বিটকয়েনের স্বল্পমেয়াদি প্রাইস প্রবণতার পূর্বাভাস প্রদান করে। নিচের সারণিতে আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং আগামী 30 দিনের সম্ভাব্য প্রাইস দেখানো হয়েছে। বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য আমাদের THREE-এর প্রাইস প্রেডিকশন পেজটি দেখুন।

তারিখ
প্রাইস প্রেডিকশন
গ্রোথ
  • June 12, 2026(আজ)
    $ 0.003618
    0.00%
  • June 13, 2026(আগামীকাল)
    $ 0.003618
    0.01%
  • June 19, 2026(এই সপ্তাহে)
    $ 0.003621
    0.10%
  • July 12, 2026(30 দিন)
    $ 0.003632
    0.41%

আজ THREE (THREE) এর মূল্য পূর্বাভাস

June 12, 2026(আজ) তারিখে THREE এর জন্য পূর্বাভাসকৃত মূল্য হল $0.003618। এই অনুমানটি বর্তমান পূর্বাভাস ইনপুটের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস কেমন হতে পারে তার একটি দ্রুত ধারণা দেয়।আজকের THREE-এর লাইভ প্রাইস সম্পর্কে আরও জানুন।

আগামীকাল THREE (THREE) এর মূল্য পূর্বাভাস

June 13, 2026(আগামীকাল) তারিখের জন্য THREE-এর সম্ভাব্য প্রাইস হলো $0.003618, যা আপনার দেওয়া 5% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হারের ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একই অনুমান সেটের অধীনে পরবর্তী দিনের বেসলাইন তৈরি করতে সাহায্য করে।

এই সপ্তাহে THREE (THREE) এর মূল্য পূর্বাভাস

June 19, 2026(এই সপ্তাহে)-এর মধ্যে, একই বার্ষিক বৃদ্ধি ইনপুট $0.003621 অনুযায়ী, THREE-এর অনুমানিত প্রাইস হলো 5%। এই সাপ্তাহিক চেকপয়েন্টটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে আগামী কয়েকদিনে প্রত্যাশিত প্রবণতার সারসংক্ষেপ প্রদান করে।

30 দিনের জন্য THREE (THREE) এর মূল্য পূর্বাভাস

আগামী 30 দিন পরে July 12, 2026(30 দিন) মাসের দিকে তাকালে, THREE-এর সম্ভাব্য প্রাইস দাঁড়ায় $0.003632। এই আনুমানিক পরিমাণ আপনার দেওয়া একই 5% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ইনপুট ব্যবহার করে এক মাস পরে প্রাইস কোথায় দাঁড়াতে পারে তার একটি ধারণা প্রদান করে।

100+ পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে THREE কিনুন

MEXC 100টিরও বেশি পেমেন্ট বিকল্প সমর্থন করে, যা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে THREE (THREE) কেনা সহজ করে তোলে। আপনি প্রচলিত পদ্ধতি পছন্দ করুন অথবা স্থানীয় পেমেন্ট চ্যানেল, আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত একটি পদ্ধতি পাবেন। MEXC-তে ক্রিপ্টো কীভাবে কিনবেন তার জন্য বিভিন্ন পেমেন্ট পদ্ধতি এখনই এক্সপ্লোর করুন!

THREE কেনার জন্য শীর্ষ 3টি পেমেন্ট পদ্ধতি

ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড

ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড

ভিসা বা মাস্টারকার্ড ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে THREE কিনুন। এটি ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য দ্রুততম এবং সবচেয়ে নিরাপদ অপশন। এর জন্য শুধুমাত্র একটি সম্পূর্ণ KYC যাচাইকরণ প্রয়োজন।

ব্যাংক ট্রান্সফার

ব্যাংক ট্রান্সফার

বড় পরিমাণ THREE কেনার জন্য ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ক্রিপ্টো কেনা আদর্শ। এটি আপনার অঞ্চলের উপর নির্ভর করে SEPA, SWIFT এবং স্থানীয় নেটওয়ার্কের মতো গ্লোবাল রেলের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য সেটেলমেন্ট অফার করে।

পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P)

পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P)

আপনার পছন্দের স্থানীয় কারেন্সিতে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সরাসরি THREE কিনতে MEXC এর P2P মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করুন। ফান্ড নিরাপদে এসক্রোতে রাখা হয় এবং পেমেন্ট নিশ্চিত হলে রিলিজ দেয়া হয়, যা সাধারণত 30 মিনিটের মধ্যে ঘটে।

অন্যান্য স্থানীয় পেমেন্ট অপশন

অন্যান্য স্থানীয় পেমেন্ট অপশন

আপনার দেশের উপর নির্ভর করে MEXC আঞ্চলিক পদ্ধতি যেমন PIX, PayNow, GCash এবং আরও অনেক কিছু সমর্থন করে। 3টি সহজ ধাপে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিপ্টো কিনুন!

সহজে THREE অর্জনের আরও 3টি উপায়

MEXC প্রি-মার্কেট

MEXC প্রি-মার্কেট

MEXC এর প্রি-মার্কেট ট্রেডিং এর মাধ্যমে এর অফিসিয়াল লিস্টিং এর আগে THREE কিনুন বা বিক্রি করুন। এই অপশনটি আপনাকে টোকেনগুলো আগাম সংগ্রহ করার সুযোগ দেয়, যাতে সেগুলো স্পট মার্কেটে লাইভ হওয়ার আগে আপনি এগিয়ে থাকেন। তদুপরি, লিস্টিং এর পরে সমস্ত ট্রেড সুরক্ষিত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পত্তি হয়।

MEXC লঞ্চপ্যাড

MEXC লঞ্চপ্যাড

MEXC লঞ্চপ্যাডের মাধ্যমে নতুন টোকেন প্রজেক্টগুলোতে আগাম অ্যাক্সেস পান। MX অথবা USDT স্টক করে, আপনি ওপেন মার্কেটে আসার আগেই টোকেন বরাদ্দ অর্জন করতে পারেন, প্রায়শই অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক প্রাইসে!

MEXC এয়ারড্রপ+

MEXC এয়ারড্রপ+

MEXC এয়ারড্রপ+ দিয়ে বিনামূল্যে THREE এয়ারড্রপ অর্জন করতে প্ল্যাটফর্মের সহজ টাস্ক সম্পন্ন করুন। যোগ্যতা অর্জনের জন্য দৈনিক টাস্ক এবং চ্যালেঞ্জগুলোতে অংশগ্রহণ করুন। এটি আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিও বাড়ানোর এবং নতুন টোকেন আবিষ্কার করার সহজ এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যের উপায়।

পদ্ধতি যাই হোক না কেন, আপনার লেনদেনগুলো বহু-স্তরযুক্ত নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং রিয়েল-টাইম রেট লকিং দ্বারা সুরক্ষিত। MEXC নিশ্চিত করে যে THREE কেনাকাটা নিরাপদ, দ্রুত এবং সহজলভ্য।

THREE (THREE) কোথায় কিনবেন

আপনি হয়তো ভাবছেন কোথায় সহজে THREE (THREE) কিনতে পারেন। আচ্ছা, উত্তরটি আপনার পেমেন্ট পছন্দ সমূহ এবং ট্রেডিং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। আপনি ক্রেডিট কার্ড, অ্যাপল পে, অথবা ব্যাংক ট্রান্সফারের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মে THREE কিনতে পারেন। বিকল্পভাবে, আপনি DEX অথবা P2P এর মাধ্যমে THREE অন-চেইনও কিনতে পারেন!

সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX)—যেখানে নতুনরা তাদের ক্রিপ্টো যাত্রা শুরু করে
বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) - উন্নত ব্যবহারকারী যারা নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেয়
পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) প্ল্যাটফর্ম—ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ফ্লেক্সিবল ব্যবহারকারীরা

সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX)—যেখানে নতুনরা তাদের ক্রিপ্টো যাত্রা শুরু করে

MEXC-এর মতো কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলো প্রায়শই সবচেয়ে নতুনদের জন্য উপযুক্ত সমাধান। আপনি সরাসরি ক্রেডিট কার্ড, অ্যাপল পে, ব্যাংক ট্রান্সফার, অথবা স্টেবলকয়েন ব্যবহার করে THREE কিনতে পারেন। CEXs স্বচ্ছ মূল্য নির্ধারণ, উন্নত নিরাপত্তা এবং রিয়েল-টাইম THREE প্রাইস চার্ট এবং ট্রেডিং ইতিহাসের মতো সরঞ্জামগুলোতে অ্যাক্সেসও প্রদান করে।

CEX এর মাধ্যমে কীভাবে কিনবেন:

  1. ধাপ 1
    MEXC-তে যোগদান করুন

    একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং পরিচয় যাচাই (KYC) সম্পূর্ণ করুন।

  2. ধাপ 2
    ডিপোজিট করুন

    ফিয়াট বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে ফান্ড ডিপোজিট করুন।

  3. ধাপ 3
    অনুসন্ধান

    ট্রেডিং বিভাগে THREE অনুসন্ধান করুন।

  4. ধাপ 4
    ট্রেড করুন

    মার্কেট বা লিমিট প্রাইসে কেনার জন্য একটি অর্ডার দিন।

বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) - উন্নত ব্যবহারকারী যারা নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেয়

যদি THREE অন-চেইনে উপলব্ধ থাকে, তবে আপনি এটি বিকেন্দ্রীকৃত এক্সচেঞ্জ থেকেও কিনতে পারেন। MEXC-এর DEX+, Uniswap, PancakeSwap-এর মতো DEX-গুলো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি ওয়ালেট-টু-ওয়ালেট ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়, যদিও আপনাকে গ্যাস ফি এবং স্লিপেজের মতো জিনিসগুলো পরিচালনা করতে হবে।

DEX এর মাধ্যমে কীভাবে কিনবেন:

  1. ধাপ 1
    ওয়ালেট সেট আপ করুন

    MetaMask এর মতো একটি Web3 ওয়ালেট ইনস্টল করুন এবং সমর্থিত বেস টোকেন (যেমন, ETH বা BNB) দিয়ে তহবিল সংগ্রহ করুন।

  2. ধাপ 2
    সংযোগ করুন

    একটি DEX প্ল্যাটফর্মে যান এবং আপনার ওয়ালেট সংযোগ করুন।

  3. ধাপ 3
    সোয়াপ করুন

    THREE সার্চ করুন এবং টোকেন কন্ট্রাক্ট নিশ্চিত করুন।

  4. ধাপ 4
    ট্রেড নিশ্চিত করুন

    পরিমাণ লিখুন, স্লিপেজ পর্যালোচনা করুন এবং অন-চেইনে লেনদেন অনুমোদন করুন।

পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) প্ল্যাটফর্ম—ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ফ্লেক্সিবল ব্যবহারকারীরা

আপনি যদি স্থানীয় পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে THREE কিনতে চান, তাহলে P2P প্ল্যাটফর্মগুলো একটি দুর্দান্ত বিকল্প। MEXC-এর P2P মার্কেটপ্লেস আপনাকে যাচাইকৃত ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রিপ্টো কিনতে দেয়, যার মাধ্যমে ব্যাংক ট্রান্সফার, ই-ওয়ালেট, এমনকি নগদ অর্থেরও সুবিধা পাওয়া যায়।

P2P এর মাধ্যমে কীভাবে কিনবেন:

  1. ধাপ 1
    MEXC পান

    একটি বিনামূল্যের MEXC অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং KYC যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করুন।

  2. ধাপ 2
    P2P এ যান

    P2P বিভাগে যান এবং আপনার স্থানীয় মুদ্রা নির্বাচন করুন।

  3. ধাপ 3
    বিক্রেতা নির্বাচন করুন

    আপনার পেমেন্ট পদ্ধতি সমর্থন করে এমন একজন যাচাইকৃত বিক্রেতা বেছে নিন।

  4. ধাপ 4
    পেমেন্ট সম্পূর্ণ করুন

    সরাসরি পেমেন্ট করুন, এবং নিশ্চিতকরণের পরে ক্রিপ্টো আপনার MEXC ওয়ালেটে রিলিজ হয়ে যাবে।

যদি আপনি ভাবছেন কোথায় সবচেয়ে ভালোভাবে THREE (THREE) কেনা যায়, তাহলে কেন্দ্রীয়কৃত প্ল্যাটফর্ম যেমন MEXC সবচেয়ে সহজ এবং নিরাপদ পথ সরবরাহ করে, বিশেষ করে যখন আপনি ক্রেডিট কার্ড, অ্যাপল পে, বা ফিয়াট ব্যবহার করছেন। DEX অন-চেইন ব্যবহারকারীদের জন্য নমনীয়তা প্রদান করে, যেখানে P2P স্থানীয় মুদ্রা সহায়তার প্রয়োজন এমন ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত।
আপনার পছন্দ যাই হোক না কেন, আজই MEXC-এর সাথে আত্মবিশ্বাসের সাথে শুরু করতে আপনার বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।

THREE (THREE) এর তথ্য

Browser-native 3D AI agents with on-chain identity. Embed anywhere as web components.

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:https://three.ws/
ব্লক এক্সপ্লোরার:https://solscan.io/token/FeMbDoX7R1Psc4GEcvJdsbNbZA3bfztcyDCatJVJpump

আজকের টোকেন ওয়াচলিস্টে আরও এক্সপ্লোর করুন

হট টোকেন

BTC/USDT
BTC/USDT
Bitcoin
ETH/USDT
ETH/USDT
Ethereum
GOLD(XAUT)/USDT
GOLD(XAUT)/USDT
Tether Gold
SOL/USDT
SOL/USDT
Solana
ZEC/USDT
ZEC/USDT
Zcash
XMR/USDT
XMR/USDT
Monero
XRP/USDT
XRP/USDT
XRP
H/USDT
H/USDT
Humanity
STAR/USDT
STAR/USDT
Starpower
VELVET/USDT
VELVET/USDT
Velvet

নতুনতম

DESU/USDT
DESU/USDT
Dexsport
0.018413
+268.26%
TOYL/USDT
TOYL/USDT
TOYLAND
5.5461
-20.77%
JOTCHUA/USDT
JOTCHUA/USDT
Jotchua
0.002975
-17.15%
KINS/USDT
KINS/USDT
Kintara
0.008022
+4.95%
UMXM/USDT
UMXM/USDT
Manadia
1.744
+0.86%

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MEXC থেকে THREE (THREE) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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মেকার
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ফিউচার
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স্পট
ট্রেডিং পেয়ারপ্রাইসপরিবর্তন
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THREETHREE Price
$0.003618
$0.003618$0.003618
-3.92%
গত 24 ঘন্টায়, MEXC ব্যবহারকারীরা 0.000 THREE কিনেছেন, মোট 0.000USDT।

বিস্তৃত লিকুইডিটি

    ডেটা সোর্স: বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ থেকে অফিসিয়াল পাবলিক ডেটা |

    MEXC-তে three.ws (THREE) মার্কেটে ট্রেড করুন

    স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ three.ws প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

    পেয়ার
    প্রাইস
    24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
    24 ঘণ্টার ভলিউম
    THREE/USD1
    $0.003628
    $0.003628$0.003628
    0.00%
    0.00% (USDT)
    THREE/USDT
    $0.003618
    $0.003618$0.003618
    0.00%
    0.00% (USDT)

    প্রস্তাবিত ক্রয় THREE (THREE)

    স্মার্ট বিনিয়োগ একটি দৃঢ় পরিকল্পনা দিয়ে শুরু হয়। একটি স্পষ্ট স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করা আবেগীয় সিদ্ধান্ত কমাতে, মার্কেট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সময়ের সাথে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

    THREE কেনার জন্য এখানে তিনটি জনপ্রিয় কৌশল দেওয়া হল:

    1.ডলার-কস্ট এভারেজিং (DCA)

    মার্কেট প্রাইস নির্বিশেষে, নিয়মিত বিরতিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ THREE এ বিনিয়োগ করুন। এটি সময়ের সাথে সাথে প্রাইস ভোলাটিলিটি মসৃণ করতে সাহায্য করে।

    2.ট্রেন্ড-ভিত্তিক এন্ট্রি

    যখন THREE ঊর্ধ্বমুখী গতি বা প্রধান প্রতিরোধ লেভেল ভাঙার লক্ষণ দেখায়, তখন মার্কেটে প্রবেশ করুন। এই পদ্ধতিটি সঠিক নিচের দামের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিশ্চিতকরণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

    3.ল্যাডার বাইয়িং

    বিভিন্ন প্রাইসে একাধিক ক্রয়ের অর্ডার সমূহ প্লেস করুন। এটি আপনার প্রবেশের ঝুঁকি ছড়িয়ে দেয় এবং আপনাকে বিভিন্ন মার্কেট লেভেলে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।

    প্রতিটি স্ট্র্যাটেজি বিভিন্ন ঝুঁকি প্রোফাইল এবং মার্কটের অবস্থার সাথে মানানসই। THREE বা যেকোনো ক্রিপ্টো অ্যাসেটে বিনিয়োগ করার আগে সর্বদা নিজের গবেষণা (DYOR) করুন।

    কীভাবে আপনার THREE নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন

    THREE (THREE) কেনার পর, আপনার অ্যাসেট সুরক্ষিত করা হল পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভাগ্যক্রমে, টোকেন সংরক্ষণ করা বেশ সহজ।

    MEXC-তে স্টোরেজ অপশন:

    MEXC ওয়ালেট

    আপনার THREE স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার MEXC অ্যাকাউন্ট ওয়ালেটে জমা হয়। ফান্ড টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA), উন্নত এনক্রিপশন এবং কোল্ড স্টোরেজ অবকাঠামো দ্বারা সুরক্ষিত।

    বাহ্যিক ওয়ালেটসমূহ

    সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনি THREE ব্যক্তিগত ওয়ালেটে উইথড্র করতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য সফটওয়্যার ওয়ালেট (যেমন, MetaMask, ট্রাস্ট ওয়ালেট) অথবা অফলাইনে, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সহ দীর্ঘমেয়াদী স্টোরেজের জন্য কোল্ড ওয়ালেট (যেমন, লেজার, ট্রেজার)।

    কোল্ড ওয়ালেটে ক্রিপ্টো সংরক্ষণ করলে আপনার ব্যক্তিগত কী অফলাইনে থাকে, হ্যাক বা ফিশিং আক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এটি দীর্ঘমেয়াদী হোল্ড করার পরিকল্পনা করা ব্যবহারকারীদের জন্য একটি পছন্দের অপশন।

    আপনার লক্ষ্যের সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিটি বেছে নিন। MEXC সুবিধা এবং নিয়ন্ত্রণ উভয়ই সমর্থন করে।

    THREE সম্পর্কে আরও জানুন

    THREE-এর প্রাইস
    THREE-এর প্রাইস

    THREE (THREE) সম্পর্কে আরও জানুন এবং লাইভ চার্ট, ট্রেন্ড, ঐতিহাসিক ডেটা এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে রিয়েল-টাইম প্রাইস ট্র্যাক করুন।

    THREE-এর প্রাইস প্রেডিকশন
    THREE-এর প্রাইস প্রেডিকশন

    THREE এর পূর্বাভাস, টেকনিক্যাল ইনসাইট এবং মার্কেটের মনোভাব এক্সপ্লোর করুন, যাতে THREE কোন দিকে যেতে পারে তা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

    MEXC কনভার্টার
    MEXC কনভার্টার

    THREEকে MEXC এর কনভার্টার টুল ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে USDT, BTC, অথবা অন্যান্য প্রধান টোকেনে রূপান্তর করুন। এটি দ্রুত, এক-ক্লিকে কনভার্সনের জন্য একদম উপযোগী, যেখানে স্পষ্ট হার এবং কোনো স্লিপেজ থাকে না।

    প্রতিটি পদ্ধতি MEXC-এর উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রিয়েল-টাইম এক্সিকিউশন ইঞ্জিন এবং 24/7 গ্রাহক পরিষেবা দ্বারা সমর্থিত যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে THREE বিক্রি করতে পারেন।

    THREE টোকেন কেনার পর আপনি কী করতে পারবেন?

    আপনি আপনার ক্রিপ্টো কেনার পরে, MEXC-তে সীমাহীন সুযোগগুলি পাবেন। আপনি স্পট মার্কেটে ট্রেড করতে চান, ফিউচার ট্রেডিং এক্সপ্লোর করতে চান, অথবা এক্সক্লুসিভ রিওয়ার্ড জিততে চান চান, MEXC আপনার ক্রিপ্টো অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য অসংখ্য ফিচার প্রদান করে।

    • MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

      MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

      অতি-কম ফি দিয়ে 2,800+ টোকেন ট্রেড করুন।

      ফিউচার ট্রেডিং

      ফিউচার ট্রেডিং

      500x পর্যন্ত লিভারেজ এবং গভীর লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন।

    • MEXC লঞ্চপুল

      MEXC লঞ্চপুল

      টোকেন স্টেক করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ উপভোগ করুন।

      MEXC প্রি-মার্কেট

      MEXC প্রি-মার্কেট

      নতুন টোকেনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে কিনুন এবং বিক্রি করুন।

    আপনার প্রয়োজনীয় সকল MEXC ফিচারসমূহ উন্নত নিরাপত্তা এবং 24/7 সাপোর্ট দ্বারা সমর্থিত। সর্বশেষ THREE (THREE) প্রাইস এক্সপ্লোর করুন, আসন্ন THREE প্রাইস প্রেডিকশন চেক করুন, অথবা আজই THREE এর ঐতিহাসিক পারফরম্যান্স সম্পর্কে জানুন!

    ক্রিপ্টো অ্যাসেট ঝুঁকি যা বিনিয়োগের আগে জানা জরুরি

    ক্রিপ্টো অ্যাসেটে বিনিয়োগ উচ্চ সম্ভাব্য রিটার্ন প্রদান করতে পারে, তবে এর সাথে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও আসে। THREE বা অন্য কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার আগে এই ঝুঁকিগুলো বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

    গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং ঝুঁকি যা বিবেচনা করা উচিত:

    ভোলাটিলিটি
    ক্রিপ্টো প্রাইস অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ওঠানামা করতে পারে, যা আপনার বিনিয়োগ মূল্যকে প্রভাবিত করে।
    নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা
    সরকারি নিয়মকানুন পরিবর্তন বা বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার অভাব অ্যাক্সেস এবং বৈধতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
    লিকুইডিটির ঝুঁকি
    কিছু টোকেনের ট্রেডিং ভলিউম কম থাকতে পারে, যার ফলে স্থিতিশীল প্রাইসে কেনা বা বেচা করা কঠিন হয়ে পড়ে।
    জটিলতা
    ক্রিপ্টো সিস্টেমগুলো বোঝা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে নবীনদের জন্য, যা দুর্বল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ হতে পারে।
    প্রতারণা ও অবাস্তব ক্লেইম
    সবসময় সতর্ক থাকুন গ্যারান্টি, ভুয়া উপহার অথবা এমন অফার নিয়ে যা বিশ্বাস করার জন্য খুবই ভালো শোনায়
    কেন্দ্রীকরণ ঝুঁকি
    একটি একক অ্যাসেট বা বিভাগের উপর খুব বেশি নির্ভর করলে আপনি আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।

    THREE এ বিনিয়োগ করার আগে, আপনার নিজস্ব গবেষণা (DYOR) করতে ভুলবেন না এবং প্রজেক্ট এবং মার্কেটের অবস্থা উভয়ই বুঝতে হবে। সঠিক তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তগুলো ভালো ফলাফল নিয়ে আসে। MEXC এর ক্রিপ্টো পালসে এখনই আরও জানুন এবং চেক করুনTHREE (THREE) আজকের প্রাইস!

    প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)

      1. আমি এখনই কীভাবে THREE কিনতে পারি?

    • এখনই THREE কিনতে, কেবল একটি বিনামূল্যের MEXC অ্যাকাউন্টে সাইন আপ করুন, USDT অথবা ফিয়াট ডিপোজিট করুন, তারপর স্পট মার্কেটে যান এবং মার্কেট বা লিমিট প্রাইস ব্যবহার করে একটি বাই অর্ডার প্লেস করুন।

      • 2. আমি কোথায় THREE কিনতে পারি বাংলাদেশ এ?

    • আপনি MEXC এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মে THREE কিনতে পারবেন এবং THREE কেনার জন্য আপনি ফিয়াট মুদ্রা বা USD ব্যবহার করতে পারবেন, যা গভীর লিকুইডিটি, একদম কম ফি, দ্রুত এক্সিকিউশন এবং ঝামেলামুক্ত ফিয়াট-টু-ক্রিপ্টো অন-র‍্যাম্প অফার করে, যার সবকিছুই সুরক্ষিত অ্যাসেট স্টোরেজ দ্বারা সমর্থিত।

      • 3. USDT তে 1 THREE কত?

    • USDT-তে 1 THREE-এর প্রাইস মার্কেট অনুযায়ী ওঠানামা করে। এই মুহূর্তে, 1 THREE = -- USDT। আপডেটেড রেট, চার্ট এবং লাইভ মার্কেটের গভীরতা দেখার জন্য MEXC-এর THREE প্রাইস পেজে যান।

      • 4. THREE কিনতে বাংলাদেশ এ আমি কোন কোন পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি?

    • MEXC-তে, আপনি ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, Apple Pay, ব্যাংক ট্রান্সফার, P2P, অথবা স্টেবলকয়েন ডিপোজিট ব্যবহার করে THREE কেনাকাটা করতে পারেন। এই নমনীয়তা ক্রেডিট কার্ড বা Apple Pay দিয়ে THREE কেনাকাটা করা খুব সহজ করে তোলে।

      • 5. THREE কেনার জন্য কি আমাকে KYC করতে হবে?

    • হ্যাঁ, ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংক ডিপোজিটের মতো ফিয়াট অন-র‍্যাম্প অপশন আনলক করতে MEXC-এর KYC যাচাইকরণ (পরিচয় যাচাইকরণ) প্রয়োজন। এটি প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তাও বাড়ায় এবং সম্মতি সমর্থন করে।

      • 6. ক্রেডিট কার্ড দিয়ে THREE কিনতে বাংলাদেশ এ কতক্ষণ সময় লাগে?

    • MEXC-তে ক্রেডিট কার্ড বা Apple Pay দিয়ে কেনাকাটা সাধারণত প্রায় তাৎক্ষণিক হয়—ফান্ড আপনার অ্যাকাউন্টে অবিলম্বে বা কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যায়, যাতে আপনি অবিলম্বে THREE ট্রেড করতে পারেন।

      • 7. আমি MEXC তে কি THREE সংরক্ষণ করতে পারি বাংলাদেশ এ কেনার পর?

    • হ্যাঁ! একবার THREE কিনলে, এটি আপনার MEXC ওয়ালেটে থেকে যায়, মাল্টি-লেয়ার এনক্রিপশন, 2FA, উইথড্রয়াল হোয়াইটলিস্ট এবং কোল্ড স্টোরেজ ব্যাকআপ দ্বারা সুরক্ষিত।

      • 8. Uniswap-এর মতো DEX-এ কি THREE পাওয়া যায়?

    • যদি THREE ইথেরিয়াম-ভিত্তিক বা অন্যান্য সমর্থিত চেইনে থাকে, তাহলে এটি Uniswap বা PancakeSwap এর মতো DEX তে ট্রেডের যোগ্য হতে পারে। এর জন্য ওয়ালেট, গ্যাস ফি এবং স্লিপেজ পরিচালনা করতে হবে।

      • 9. আমি কি Apple Pay ব্যবহার করে THREE কিনতে পারব?

    • হ্যাঁ, যদি আপনার দেশ/অঞ্চলে সমর্থিত হয়, তাহলে MEXC Apple Pay ব্যবহার করে THREE কেনাকাটার অনুমতি দেয়। এটি আপনার মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে আপনার অ্যাকাউন্টে ফান্ড জমা করার একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং সুবিধাজনক উপায়।

      • 10. CEX, DEX, এবং P2P-এর মধ্যে প্রাইস পার্থক্য কেন?

    • লিকুইডিটি, ফি, স্প্রেড এবং ব্যবহারকারীর চাহিদার কারণে প্রাইস পরিবর্তিত হয়। MEXC-এর মতো CEX সাধারণত কম স্প্রেড অফার করে, যেখানে DEX এবং P2P প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম খরচ বা স্লিপেজ থাকতে পারে।

      • 11. MEXC-তে THREE কেনার সময় যদি আমি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হই, তাহলে আমার কী করা উচিত?

    • THREE কেনার সময় যদি আপনার কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে অবিলম্বে MEXC গ্রাহক পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন। সমস্যাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিন এবং তারা আপনাকে সমস্যাটি যাচাই এবং সমাধানে সহায়তা করবে।

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    MEXC-তে শীর্ষস্থানীয় ট্রেড করা ক্রিপ্টো কেনার জন্য আপনার নির্দেশিকা

    MEXC-তে, আপনি 1965 এর বেশি টোকেন এক্সপ্লোর করতে পারবেন এবং আজই ট্রেডিং শুরু করুন। আমাদের বিস্তৃত ক্রিপ্টো ক্রয়ের নির্দেশিকাগুলির সাহায্যে আপনার প্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি, মিমকয়েন এবং আরও অনেক কিছু কীভাবে কিনবেন তা জানুন।

    স্পট এবং ফিউচার এ THREE ট্রেড করার বিভিন্ন উপায়

    MEXC-তে সাইন আপ করার পরে এবং সফলভাবে আপনার প্রথম USDT বা THREE টোকেন কেনার পরে, আপনি স্পট এ THREE ট্রেড শুরু করতে পারবেন, অথবা আরও বেশি রিটার্ন পেতে ফিউচার এ ট্রেড করতে পারবেন।

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