Sentio প্রাইস(ST)
আজ Sentio (ST)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01253, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.15% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ST থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ST-এর জন্য ৳ 0.01253।
Sentio বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1783 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 701.68K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 56.00M ST। গত 24 ঘণ্টায়, ST এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01206 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01322 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 26.527889698740135123 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 2.7953283185489054272।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ST গত ঘণ্টায় +0.07% এবং গত 7 দিনে -9.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.79K-তে পৌঁছেছে।
No.1783
5.60%
BSC
Sentio এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 701.68K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.79K। ST এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 56.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 12.53M।
+0.07%
-0.15%
-9.27%
-9.27%
Sentio এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.0023022
|-0.15%
|30 দিন
|৳ -0.00279
|-18.22%
|60 দিন
|৳ -0.01207
|-49.07%
|90 দিন
|৳ -0.02973
|-70.36%
আজ, ST এর পরিবর্তন ৳ -0.0023022 (-0.15%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00279(-18.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ST এর প্রাইস ৳ -0.01207 (-49.07%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.02973 (-70.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Sentio প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Sentio-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ST মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
ST_USDT চার ঘণ্টার সময়কালে 0.01231 মূল্যস্তরে কার্যকরী অবস্থায় রয়েছে। দামটি কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.01236-এর নিচে অবস্থান করছে। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করে সাজানো হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু এখনও চাপের অবস্থায় রয়েছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই লড়াই করছে। এই কাঠামো এখন আলোড়ন ও সংশোধনের পর্যায়ে রয়েছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস ফর্মেশন দেখাচ্ছে। দ্রুত ও ধীর লাইনের গতিশক্তিতে বিভিন্ন স্তরের বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। RSI ইন্ডিকেটর মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো চরম অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে না। উত্থান-পতনের হার ব্লিংক ব্যান্ডের মাঝামাঝি স্তরে স্থিতিশীল রয়েছে। স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী গতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং নিম্নমুখী চাপও পুরোপুরি মুক্ত হয়নি। প্রযুক্তিগত সূচকগুলো গতিশক্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করছে। উপরের দিকে নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর হলো কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.01236, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.4% দূরে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরোধ স্তর R1-এ 0.01254-এ অবস্থিত। নিচের দিকে নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1-এ 0.01219-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.0% দূরে। দ্বিতীয় স্তরের সমর্থন স্তর S2-এ 0.01201-এ অবস্থিত। দূরবর্তী সন্দর্ভের স্তর R2-এ 0.01271-এ অবস্থিত। এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বিন্দুগুলোই বর্তমান বাণিজ্যিক সীমানা গঠন করেছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Sentio এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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