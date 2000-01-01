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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও টোকেনসমূহ

বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.6552
-1.32%
-0.06%
-33.00%
$ 272.70M
$ 707.41K
2
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0089085
-0.31%
-3.68%
-7.69%
$ 199.04M
$ 60.72M
3
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04589
+0.09%
+10.19%
-4.02%
$ 99.92M
$ 3.17M
4
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01234
+1.06%
+5.34%
-3.27%
$ 89.89M
$ 4.91M
5
BAS
BAS
BAS
$ 0.027121
-0.31%
+2.69%
+6.48%
$ 67.38M
$ 2.45M
6
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2404
+0.17%
+3.83%
-2.43%
$ 63.07M
$ 360.49K
7
River
River
RIVER
$ 2.6667
-0.15%
+6.26%
+5.58%
$ 52.76M
$ 35.68K
8
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.08372
-1.76%
+8.98%
+12.59%
$ 43.89M
$ 1.79M
9
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1816
-0.11%
+12.74%
+5.14%
$ 37.57M
$ 455.31K
10
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45508
+0.96%
-0.29%
-8.15%
$ 30.90M
$ 126.46K
11
Irys
Irys
IRYS
$ 0.01378
0.00%
+6.81%
-17.37%
$ 27.60M
$ 4.43M
12
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1436
-1.71%
-2.38%
+82.49%
$ 26.76M
$ 467.88K
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07492
+0.63%
+8.34%
+2.65%
$ 24.84M
$ 1.44M
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06583
+0.14%
+5.54%
+5.30%
$ 22.31M
$ 911.62K
15
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07804
+2.15%
+5.55%
-13.97%
$ 21.93M
$ 888.07K
16
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.10077
+0.37%
+3.76%
+9.73%
$ 19.26M
$ 840.25K
17
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01623
-0.18%
+1.50%
-4.80%
$ 17.02M
$ 3.94M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02382
-0.12%
+5.12%
+9.94%
$ 12.93M
$ 2.97M
19
OKZOO
OKZOO
AIOT
$ 0.038201
+0.22%
+2.52%
-7.93%
$ 11.16M
$ 1.79M
20
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01641
+2.57%
+4.80%
+7.70%
$ 11.07M
$ 13.02M
21
yieldbasis
yieldbasis
YB
$ 0.07852
-0.28%
+6.23%
-0.30%
$ 9.58M
$ 903.69K
22
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.04057
+0.57%
+5.01%
+8.83%
$ 9.17M
$ 1.56M
23
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.009419
-1.36%
+3.80%
+94.86%
$ 8.75M
$ 94.45M
24
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.0212
+0.05%
+5.43%
+9.29%
$ 8.32M
$ 3.19M
25
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00983086
+0.12%
+0.03%
+5.66%
$ 8.16M
$ 248.97K
26
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.0253
-0.39%
-5.33%
+1.56%
$ 6.32M
$ 8.62M
27
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04434
-0.89%
-0.18%
+14.09%
$ 5.54M
$ 2.04M
28
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02697
+0.15%
+3.37%
+11.12%
$ 5.30M
$ 2.95M
29
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1718
+0.06%
+5.61%
+4.58%
$ 3.25M
$ 379.97K
30
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.006215
+0.47%
+17.26%
+12.08%
$ 2.40M
$ 53.29M
31
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005965
+0.05%
+7.05%
+6.59%
$ 2.37M
$ 11.58M
32
Allo
Allo
RWA
$ 0.001158
+0.26%
+1.40%
-1.11%
$ 2.08M
$ 45.81M
33
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.0171
+0.35%
+2.27%
-11.20%
$ 1.91M
$ 2.78M
34
NODE
NODE
NODE
$ 0.005895
-0.05%
+0.22%
+0.80%
$ 786.34K
$ 8.95M
35
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01245
0.00%
-0.79%
-7.07%
$ 698.88K
$ 5.03M
36
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00315158
+0.03%
+0.04%
+3.91%
$ 667.19K
$ 3.71K
37
Bombie
Bombie
BOMB
$ 3.218E-5
0.00%
0.00%
+215.80%
$ 289.64K
--
38
CUDIS
CUDIS
CUDIS
$ 0.001023
+7.91%
+2.94%
-0.76%
$ 260.12K
$ 91.96M
39
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00023741
-0.06%
-0.08%
-18.33%
$ 178.13K
$ 5.93K
40
Privasea AI
Privasea AI
PRAI
$ 0.00053418
+0.22%
0.00%
-2.41%
$ 110.06K
$ 235.51
41
ZKWASM
ZKWASM
ZKWASM
$ 0.00102442
+0.32%
+0.11%
+27.54%
$ 51.82K
$ 117.88
42
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
0.00%
+4.40%
0.00%
$ 24.71K
--
43
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.0001778
+0.39%
-0.02%
+11.19%
$ 19.92K
$ 573.85
44
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5.184E-5
+1.01%
+4.40%
-3.34%
$ 14.20K
--
45
Reddio
Reddio
RDO
$ 7.01E-6
+1.59%
+30.00%
+4.16%
$ 13.32K
--
46
Boom
Boom
BOOM
$ 4.718E-5
0.00%
-1.10%
-45.00%
$ 12.27K
--
47
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 8.216E-5
0.00%
-5.10%
-8.36%
$ 10.34K
--
48
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02968
+1.08%
+1.69%
+5.33%
--
$ 2.36M
49
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.05383
-0.04%
+3.30%
+21.38%
--
$ 1.63M
50
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0.6268
+0.06%
+4.98%
+2.31%
--
$ 137.56K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 58 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.23B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 30.00% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে RDO সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 58 বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও টোকেনগুলোর মধ্যে VELVET, AKE, ZAMA অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.23B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বাইন্যান্স ওয়ালেট আইডিও সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।