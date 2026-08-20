GameStop (GME) প্রাইস(GMEROBINHOOD)
আজ GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00001145, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.10% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GMEROBINHOOD থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GMEROBINHOOD-এর জন্য ৳ 0.00001145।
GameStop (GME) বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- GMEROBINHOOD। গত 24 ঘণ্টায়, GMEROBINHOOD এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.000010009 (নিম্ন) এবং ৳ 0.000013917 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GMEROBINHOOD গত ঘণ্টায় +2.18% এবং গত 7 দিনে -39.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 78.74K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
GameStop (GME) এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 78.74K। GMEROBINHOOD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 1.15M।
+2.18%
-1.09%
-39.17%
-39.17%
GameStop (GME) এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.00001555675
|-1.09%
|30 দিন
|৳ -0.00002855
|-71.38%
|60 দিন
|৳ -0.00002855
|-71.38%
|90 দিন
|৳ -0.00002855
|-71.38%
আজ, GMEROBINHOOD এর পরিবর্তন ৳ -0.00001555675 (-1.09%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00002855(-71.38%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GMEROBINHOOD এর প্রাইস ৳ -0.00002855 (-71.38%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00002855 (-71.38%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
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এই বিশ্লেষণটি GameStop (GME)-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GMEROBINHOOD মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|নিরপেক্ষ
|K ≈ D (±1%)
|কোন স্পষ্ট স্বল্পমেয়াদী দিকনির্দেশনা নেই, অপেক্ষা করুন এবং দেখুন।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
GMEROBINHOOD_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 1.1613E-5 মূল্যস্তরে অবস্থান করছে। দামটি 8.51E-6 কেন্দ্রীয় পয়েন্ট এবং 9.24E-6 R2 প্রতিরোধ স্তরের উপরে উল্লেখযোগ্যভাবে অবস্থান করছে। বাজারের গঠন উচ্চ স্তরে প্রসারিত হওয়ার ধরন প্রদর্শন করছে। স্বল্পমেয়াদী গড় এবং EMA গ্রুপ উভয়ই ক্রয়ের ব্যবস্থাপনায় অবস্থান করছে। হাব সিস্টেম দেখাচ্ছে যে উপরের দিকে সরাসরি কোনো প্রতিরোধ স্তর নেই, আর নিচের দিকে সবচেয়ে নিকটের সমর্থন রয়েছে R2 থেকে গঠিত রূপান্তর অঞ্চলে। দামটি কেন্দ্রীয় পয়েন্ট থেকে বেশ বড় পরিমাণে দূরে অবস্থান করছে এবং গঠনটি ওভারবো'তে প্রসারিত অঞ্চলে রয়েছে। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে। ফাস্ট এবং স্লো লাইনের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে, যা শক্তির ক্রমবর্ধমান নিঃসরণের চিত্র প্রদর্শন করছে। RSI ইন্ডিকেটর মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে এবং কোনো চরম ওভারবো'র পাঠ দেখা যাচ্ছে না। KDJ এবং StochRSI এর মানগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল ওল্টেজের উপর নির্ভর করে নিশ্চিত করতে হবে। ব্লিংক ব্যান্ডের খোলার অবস্থা ওল্টেজের পরিবর্তনের প্রতিফলন করছে। ফাস্ট এবং স্লো ইন্ডিকেটরের দিক প্রায় একই দিকে নির্দেশ করছে, যা বুলিশ শক্তির প্রাধান্য প্রদর্শন করছে। কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাকডিভিয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দাম বাড়ার সাথে সাথে ট্রেডিং ভলিউমও বাড়ছে, যা শক্তির বিতরণ বুলিশ পক্ষের প্রাধান্য প্রদর্শন করছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল 9.24E-5। এই মূল্যস্তর থেকে বর্তমান দামের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। দূরবর্তী সাপোর্ট স্তর S1 অবস্থান করছে 8.24E-6 এ। কেন্দ্রীয় পয়েন্ট 8.51E-6 মাঝারি স্তরের সমর্থন প্রদান করছে। S2 এর সর্বনিম্ন মান 7.78E-6 নীচের সীমানা গঠন করছে। উপরের দিকে R3 প্রতিরোধ স্তরের কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। ট্রেডারদের উচিত 9.24E-5 মূল্যস্তরে দামের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। নিচের দিকে 8.51E-6 একটি গুরুত্বপূর্ণ রিটেস্ট লক্ষ্য।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, GameStop (GME) এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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GMEROBINHOOD is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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|অন-চেইন ডেটা
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