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Sherwood Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,006307 BDT। WOOD-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। WOOD-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Sherwood Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,006307 BDT। WOOD-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। WOOD-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WOOD সম্পর্কে আরও

WOOD প্রাইসের তথ্য

WOOD কী

WOOD টোকেনোমিক্স

WOOD প্রাইস পূর্বাভাস

WOOD ইতিহাস

WOOD ক্রয়ের গাইড

WOOD-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

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Sherwood Protocol প্রাইস(WOOD)

1 WOOD থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0,77077847
৳0,77077847৳0,77077847
+28.71%1D
BDT
Sherwood Protocol (WOOD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:05:58 (UTC+8)

Sherwood Protocol-এর আজকের প্রাইস

আজ Sherwood Protocol (WOOD)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0,006307, যা গত 24 ঘণ্টায় 28,71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WOOD থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি WOOD-এর জন্য ৳ 0,006307

Sherwood Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- WOOD। গত 24 ঘণ্টায়, WOOD এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0,004463 (নিম্ন) এবং ৳ 0,006575 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WOOD গত ঘণ্টায় -0,29% এবং গত 7 দিনে -4,08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.38K-তে পৌঁছেছে।

Sherwood Protocol (WOOD) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 57.38K
৳ 57.38K৳ 57.38K

৳ 6,31M
৳ 6,31M৳ 6,31M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ROBINHOOD

Sherwood Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.38K। WOOD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 6,31M

Sherwood Protocol-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0,004463
৳ 0,004463৳ 0,004463
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0,006575
৳ 0,006575৳ 0,006575
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0,004463
৳ 0,004463৳ 0,004463

৳ 0,006575
৳ 0,006575৳ 0,006575

--
----

--
----

-0,29%

+28,71%

-4,08%

-4,08%

Sherwood Protocol (WOOD) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Sherwood Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0,17192953+28,71%
30 দিন৳ -0,000693-9,90%
60 দিন৳ -0,000693-9,90%
90 দিন৳ -0,000693-9,90%
Sherwood Protocol আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, WOOD এর পরিবর্তন ৳ +0,17192953 (+28,71%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Sherwood Protocol 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0,000693(-9,90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Sherwood Protocol 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, WOOD এর প্রাইস ৳ -0,000693 (-9,90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Sherwood Protocol 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0,000693 (-9,90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Sherwood Protocol (WOOD) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Sherwood Protocol প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Sherwood Protocol-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Sherwood Protocol-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Sherwood Protocol-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

WOOD মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস > R2R2 এর উপরেউচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
EMA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
BOLL (20,2)প্রাইস > উপরের ব্যান্ডউপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

WOOD_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.006224 মূল্যস্তরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দামটি কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.0047-এর উপরে অবস্থান করছে। হাব সিস্টেম অনুযায়ী, বর্তমান মূল্য R2 প্রতিরোধ স্তর 0.005165-কে ভেদ করেছে। বাজারের গঠন উচ্চ স্তরে সংগঠিত হওয়ার প্রবণতা প্রকাশ করছে। এই সীমার মধ্যে বাই ও সেল পক্ষ আপাতত সমতায় রয়েছে। সূচকগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রকাশ পাচ্ছে বাই পক্ষের প্রাধান্যের দিকে। দামটি নীচের ঘন লেনদেনের এলাকা থেকে বেরিয়ে এসেছে। উপরের দিকে সরাসরি কোনো হাব প্রতিরোধ স্তর নেই। MACD সিগন্যাল গোল্ডেন ক্রস প্রদর্শন করেছে। ফাস্ট ও স্লো লাইনের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। গতিশীলতা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে; এখনও অতি ক্রয়ের চরম অবস্থায় পৌঁছায়নি। KDJ এবং StochRSI একই দিকে চলছে। ব্লোইন্ড ব্যান্ডের প্রসারণের সাথে সাথে দোলনশীলতাও পরিবর্তিত হচ্ছে। MA এবং EMA গ্রুপ উভয়ই শূন্য ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করছে। স্বল্পমেয়াদী গড় সিস্টেমে এখনও স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়নি। গতিশীলতার বন্টনে বিভাজন দেখা যাচ্ছে। ফাস্ট ও স্লো সূচকগুলোর মধ্যে স্তর বিভাজন প্রকাশ পাচ্ছে। দামের ঊর্ধ্বগতির গতি ধীর হয়ে গেছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল 0.005165। এই স্তরটি পূর্বের সর্বোচ্চ মূল্যের R2 হাব পয়েন্ট। বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 17% প্রত্যাহারের স্থান এখানে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মূল্যস্তর নির্ধারিত হয়েছে 0.0047-এ। এটি কেন্দ্রীয় হাব পিভটের মূল এলাকা। নীচের স্তর S1 সমর্থন অবস্থান করছে 0.004541-এ। এই স্তরটি দ্বিতীয় প্রতিরোধ লাইন হিসেবে কাজ করছে। ব্যবহারকারীদের অবশ্যই 0.006224 স্তরে লেনদেনের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি দাম 0.005165-এর নীচে নেমে যায়, তাহলে কেন্দ্রীয় স্থিতিশীলতার পরীক্ষা পুনরায় শুরু হবে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

Sherwood Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Sherwood Protocol (WOOD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WOOD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0,00%
Sherwood Protocol (WOOD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Sherwood Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Sherwood Protocol এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WOOD এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Sherwood Protocol প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Sherwood Protocol কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Sherwood Protocol দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে WOOD কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Sherwood Protocol কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Sherwood Protocol (WOOD) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Sherwood Protocol তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Sherwood Protocol (WOOD) কিনবেন নির্দেশিকা

Sherwood Protocol দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Sherwood Protocol এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Sherwood Protocol (WOOD) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Sherwood Protocol (WOOD) কী?

Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.

Sherwood Protocol সম্পর্কিত রিসোর্স

Sherwood Protocol সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

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বিভাগ :

GovernanceRobinhood Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Sherwood Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:05:58 (UTC+8)

Sherwood Protocol (WOOD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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লিভারেজ ব্যবহার করে WOOD-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে WOOD USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Sherwood Protocol (WOOD) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
WOOD/USDT
৳0,77200057
৳0,77200057৳0,77200057
+28,97%
10.72M (USDT)

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

WOOD-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

WOOD
WOOD
BDT
BDT

1 WOOD = 0,77077847 BDT