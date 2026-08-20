Sherwood Protocol প্রাইস(WOOD)
আজ Sherwood Protocol (WOOD)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0,006307, যা গত 24 ঘণ্টায় 28,71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WOOD থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি WOOD-এর জন্য ৳ 0,006307।
Sherwood Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- WOOD। গত 24 ঘণ্টায়, WOOD এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0,004463 (নিম্ন) এবং ৳ 0,006575 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WOOD গত ঘণ্টায় -0,29% এবং গত 7 দিনে -4,08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.38K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
Sherwood Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.38K। WOOD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 6,31M।
-0,29%
+28,71%
-4,08%
-4,08%
Sherwood Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0,17192953
|+28,71%
|30 দিন
|৳ -0,000693
|-9,90%
|60 দিন
|৳ -0,000693
|-9,90%
|90 দিন
|৳ -0,000693
|-9,90%
আজ, WOOD এর পরিবর্তন ৳ +0,17192953 (+28,71%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0,000693(-9,90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, WOOD এর প্রাইস ৳ -0,000693 (-9,90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0,000693 (-9,90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Sherwood Protocol (WOOD) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Sherwood Protocol প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Sherwood Protocol-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
WOOD মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস > উপরের ব্যান্ড
|উপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা
|"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
WOOD_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.006224 মূল্যস্তরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দামটি কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.0047-এর উপরে অবস্থান করছে। হাব সিস্টেম অনুযায়ী, বর্তমান মূল্য R2 প্রতিরোধ স্তর 0.005165-কে ভেদ করেছে। বাজারের গঠন উচ্চ স্তরে সংগঠিত হওয়ার প্রবণতা প্রকাশ করছে। এই সীমার মধ্যে বাই ও সেল পক্ষ আপাতত সমতায় রয়েছে। সূচকগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রকাশ পাচ্ছে বাই পক্ষের প্রাধান্যের দিকে। দামটি নীচের ঘন লেনদেনের এলাকা থেকে বেরিয়ে এসেছে। উপরের দিকে সরাসরি কোনো হাব প্রতিরোধ স্তর নেই। MACD সিগন্যাল গোল্ডেন ক্রস প্রদর্শন করেছে। ফাস্ট ও স্লো লাইনের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। গতিশীলতা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে; এখনও অতি ক্রয়ের চরম অবস্থায় পৌঁছায়নি। KDJ এবং StochRSI একই দিকে চলছে। ব্লোইন্ড ব্যান্ডের প্রসারণের সাথে সাথে দোলনশীলতাও পরিবর্তিত হচ্ছে। MA এবং EMA গ্রুপ উভয়ই শূন্য ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করছে। স্বল্পমেয়াদী গড় সিস্টেমে এখনও স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়নি। গতিশীলতার বন্টনে বিভাজন দেখা যাচ্ছে। ফাস্ট ও স্লো সূচকগুলোর মধ্যে স্তর বিভাজন প্রকাশ পাচ্ছে। দামের ঊর্ধ্বগতির গতি ধীর হয়ে গেছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল 0.005165। এই স্তরটি পূর্বের সর্বোচ্চ মূল্যের R2 হাব পয়েন্ট। বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 17% প্রত্যাহারের স্থান এখানে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মূল্যস্তর নির্ধারিত হয়েছে 0.0047-এ। এটি কেন্দ্রীয় হাব পিভটের মূল এলাকা। নীচের স্তর S1 সমর্থন অবস্থান করছে 0.004541-এ। এই স্তরটি দ্বিতীয় প্রতিরোধ লাইন হিসেবে কাজ করছে। ব্যবহারকারীদের অবশ্যই 0.006224 স্তরে লেনদেনের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি দাম 0.005165-এর নীচে নেমে যায়, তাহলে কেন্দ্রীয় স্থিতিশীলতার পরীক্ষা পুনরায় শুরু হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Sherwood Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Sherwood Protocol এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Sherwood Protocol (WOOD) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
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Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.
Sherwood Protocol সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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