Artificial Inu প্রাইস(AIINU)
আজ Artificial Inu (AIINU)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00841, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.87% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AIINU থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি AIINU-এর জন্য ৳ 0.00841।
Artificial Inu বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- AIINU। গত 24 ঘণ্টায়, AIINU এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00639 (নিম্ন) এবং ৳ 0.008952 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AIINU গত ঘণ্টায় -1.70% এবং গত 7 দিনে +1.34% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 76.82K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
Artificial Inu এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 76.82K। AIINU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 8.41M।
-1.70%
+9.87%
+1.34%
+1.34%
Artificial Inu এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.09232956
|+9.87%
|30 দিন
|৳ +0.00441
|+110.25%
|60 দিন
|৳ +0.00441
|+110.25%
|90 দিন
|৳ +0.00441
|+110.25%
আজ, AIINU এর পরিবর্তন ৳ +0.09232956 (+9.87%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00441(+110.25%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, AIINU এর প্রাইস ৳ +0.00441 (+110.25%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.00441 (+110.25%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Artificial Inu (AIINU) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Artificial Inu প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Artificial Inu-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
AIINU মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
AIINU_USDT 4 ঘণ্টার সময়সীমায় কেন্দ্রবিন্দু 0.007545-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.007594 যা কেন্দ্রবিন্দুর অক্ষের কাছাকাছি। মূল্য S1 এবং R1 এর মধ্যে গঠিত ওঠানামার পরিসরে অবস্থান করছে এবং স্বল্পমেয়াদী কাঠামোটি আড়াআড়ি সংগঠনের আকার ধারণ করে রয়েছে। মূল্য সমতা সূচকগুলো বহু বাহিনী সজ্জিত অবস্থায় রয়েছে, এবং 1-2 সময়সীমার ক্রয় সংকেতগুলো EMA সূচক শূন্য অক্ষের উপরে চলাচলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূচক ব্যবস্থায় কোনো উল্লেখযোগ্য বিপরীত প্রবণতা দেখা যায়নি, মূল্য ব্লিংক ব্যান্ডের মাঝামাঝি রেখার কাছাকাছি অবস্থান করছে এবং ওঠানামার হার সঙ্কুচিত পর্যায়ে রয়েছে। MACD সূচক সোনালী ক্রসওভার গঠন করেছে, দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলো শূন্য অক্ষের উপরে বিচ্ছুরিত হয়েছে এবং গতিশক্তি মৃদু পরিমাণে বাড়ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মানে পৌঁছায়নি, ফলে বাজারের মনোভাব সমতার পথে রয়েছে। KDJ এবং StochRSI সূচকগুলো একই সাথে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ধারণ করেছে, স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের শক্তি প্রাধান্য বজায় রাখলেও বিস্ফোরক পরিমাণে নতুন প্রবাহী মূলধনের অভাব রয়েছে। এই পর্যায়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সাময়িক সমতা বজায় রয়েছে, গতিশক্তির বিতরণ বেশ বিক্ষিপ্ত এবং কোনো একতরফা ভাঙ্গনের প্রবণতা দেখা যায়নি। উপরের নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1 এর মূল্য 0.008404, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 10.6% দূরে। দূরবর্তী সম্ভাব্য স্তর R2 এর মূল্য 0.008958, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 17.9% দূরে। নিচের নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 এর মূল্য 0.006991, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 7.9% দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর S2 এর মূল্য 0.006132, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 19.2% দূরে। বর্তমান মূল্য সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধ স্তরের মধ্যে চাপিয়ে রয়েছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু 0.007545 তৎক্ষণাৎ ক্রেতা-বিক্রেতার বিভাজক হিসেবে কাজ করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Artificial Inu এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Artificial Inu (AIINU) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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AIINU is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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