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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Elektron ticarət tokenləri

Elektron ticarət sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Paycoin
Paycoin
PCI
$ 0.03415551
+0.01%
-0.02%
-4.59%
$ 34.94M
$ 548.45K
2
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.763
+0.40%
+0.84%
-3.39%
$ 19.11M
$ 20.32K
3
Optio
Optio
OPT
$ 0.00068212
0.00%
--
0.00%
$ 11.27M
$ 102.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 8.86M
$ 5.35K
5
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02354
+0.47%
+1.76%
+12.13%
$ 4.21M
$ 4.13M
6
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00181582
0.00%
--
+4.46%
$ 3.54M
$ 240.35
7
$ 0.01781
0.00%
-2.04%
+2.24%
$ 3.04M
$ 17.64K
8
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00214423
-0.22%
+0.00%
-3.44%
$ 2.14M
$ 151.14
9
Shack Token
Shack Token
SHACK
$ 0.00209116
+0.53%
+0.02%
-5.36%
$ 2.06M
$ 35.36
10
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.679939
+10.81%
-0.06%
-5.75%
$ 1.96M
$ 993.78K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008936
0.00%
+0.31%
+6.86%
$ 1.46M
$ 60.12M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002138
+0.28%
-1.02%
+4.34%
$ 1.35M
$ 3.17B
13
Kin
Kin
KIN
$ 4.47572E-7
+1.03%
+10.10%
+20.68%
$ 1.18M
--
14
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 63.46
+0.18%
+1.14%
+1.88%
$ 395.03K
$ 4.71K
15
StormX
StormX
STMX
$ 3.262E-5
0.00%
+61.60%
0.00%
$ 358.77K
--
16
PREME Token
PREME Token
PREME
$ 0.00155123
+0.11%
--
+0.41%
$ 290.33K
$ 22.92
17
PEPTIDES
PEPTIDES
PEPTI
$ 0.00019118
+13.45%
-0.01%
-17.40%
$ 186.73K
$ 18.37K
18
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
19
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00022217
0.00%
+0.07%
-15.49%
$ 143.99K
$ 605.55
20
Paysenger
Paysenger
EGO
$ 0.0005917
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 118.78K
$ 89.08M
21
Bistroo
Bistroo
BIST
$ 0.00118578
0.00%
--
0.00%
$ 71.20K
$ 20.48
22
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.176E-5
+0.07%
+1.10%
+2.10%
$ 41.74K
--
23
BOUNCY BALL of OFiD Fun
BOUNCY BALL of OFiD Fun
E𝕏PB
$ 2.536E-5
+0.16%
+3.10%
+9.17%
$ 25.34K
--
24
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 4.158E-5
-0.22%
+9.10%
+15.89%
$ 23.90K
--
25
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 1.92126E-7
0.00%
+0.30%
-18.58%
$ 17.87K
--
26
Ikon
Ikon
IKON
$ 1.462E-5
0.00%
+1.50%
0.00%
$ 14.61K
--
27
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
0.00%
$ 12.55K
--
28
JW Token
JW Token
JWT
$ 0.00580143
0.00%
+0.00%
+0.19%
$ 11.60K
$ 129.51

Tez-tez verilən suallar

Elektron ticarət tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Elektron ticarət tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 28 tokenləri və ümumi $97.00M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Elektron ticarət tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Elektron ticarət tokenləri arasında STMX son 24 saat ərzində 61.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Elektron ticarət tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 28 Elektron ticarət tokeni izləyir. Populyar Elektron ticarət tokenlərinə PCI, AUCTION, OPT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Elektron ticarət kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Elektron ticarət tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $97.00M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Elektron ticarət sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.