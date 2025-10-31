Bugünkü canlı BOUNCY BALL of OFiD Fun qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində E𝕏PB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də E𝕏PB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BOUNCY BALL of OFiD Fun qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində E𝕏PB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də E𝕏PB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

E𝕏PB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

E𝕏PB Qiymət Məlumatları

E𝕏PB Whitepaper

E𝕏PB Rəsmi Veb-saytı

E𝕏PB Tokenomikası

E𝕏PB Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

BOUNCY BALL of OFiD Fun Logosu

BOUNCY BALL of OFiD Fun Qiyməti (E𝕏PB)

Siyahıya alınmadı

1 E𝕏PB / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:10 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,30%

-4,70%

+1,78%

+1,78%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) canlı qiyməti --. E𝕏PB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. E𝕏PB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, E𝕏PB son bir saat ərzində +0,30%, 24 saat ərzində -4,70% və son 7 gündə isə +1,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Bazar Məlumatları

$ 36,42K
$ 36,42K$ 36,42K

--
----

$ 37,21K
$ 37,21K$ 37,21K

978,27M
978,27M 978,27M

999.419.827,764755
999.419.827,764755 999.419.827,764755

BOUNCY BALL of OFiD Fun üzrə cari Bazar Dəyəri $ 36,42K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. E𝕏PB üzrə dövriyyədə olan təklif 978,27M, ümumi təklif isə 999419827.764755 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 37,21K təşkil edir.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,70%
30 Gün$ 0-12,80%
60 Gün$ 0-7,48%
90 Gün$ 0--

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Nədir?

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

BOUNCY BALL of OFiD Fun Qiymət Proqnozu (USD)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BOUNCY BALL of OFiD Fun üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BOUNCY BALL of OFiD Fun qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

E𝕏PB Aktivindən Yerli Valyutalara

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Tokenomikası

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. E𝕏PB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı E𝕏PB qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
E𝕏PB / USD cari qiyməti nədir?
E𝕏PB / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BOUNCY BALL of OFiD Fun üçün bazar dəyəri nədir?
E𝕏PB üçün bazar dəyəri $ 36,42K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
E𝕏PB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
E𝕏PB aktivinin dövriyyədə olan təklifi 978,27M USD təşkil edir.
E𝕏PB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
E𝕏PB ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı E𝕏PB qiyməti (ATL) nədir?
E𝕏PB ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
E𝕏PB ticarət həcmi nədir?
E𝕏PB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
E𝕏PB bu il daha da yüksələcək?
E𝕏PB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün E𝕏PB qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:10 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.825,19
$109.825,19$109.825,19

+1,96%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,00
$3.843,00$3.843,00

+1,83%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03024
$0,03024$0,03024

+20,71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,35
$186,35$186,35

+0,68%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,00
$3.843,00$3.843,00

+1,83%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.825,19
$109.825,19$109.825,19

+1,96%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,35
$186,35$186,35

+0,68%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4933
$2,4933$2,4933

+1,60%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18526
$0,18526$0,18526

+2,54%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003442
$0,003442$0,003442

-31,16%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01009
$0,01009$0,01009

+0,90%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0418
$0,0418$0,0418

+1.206,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000016000
$0,0000000000000000000000016000$0,0000000000000000000000016000

+220,00%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000113
$0,000000000000000000000113$0,000000000000000000000113

+140,42%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0039000
$0,0039000$0,0039000

+96,07%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,23705
$0,23705$0,23705

+91,03%