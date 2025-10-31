Bugünkü canlı Shack Token qiyməti 0,02659666 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHACK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHACK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Shack Token qiyməti 0,02659666 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHACK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHACK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SHACK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SHACK Qiymət Məlumatları

SHACK Whitepaper

SHACK Rəsmi Veb-saytı

SHACK Tokenomikası

SHACK Qiymət Proqnozu

Shack Token Qiyməti (SHACK)

1 SHACK / USD Canlı Qiyməti:

$0,02657772
$0,02657772$0,02657772
-0,20%1D
Shack Token (SHACK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:27:36 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02512545
$ 0,02512545$ 0,02512545
24 saat Aşağı
$ 0,02737459
$ 0,02737459$ 0,02737459
24 saat Yüksək

$ 0,02512545
$ 0,02512545$ 0,02512545

$ 0,02737459
$ 0,02737459$ 0,02737459

$ 0,02941519
$ 0,02941519$ 0,02941519

$ 0,00495461
$ 0,00495461$ 0,00495461

-0,37%

-0,16%

+14,11%

+14,11%

Shack Token (SHACK) canlı qiyməti $0,02659666. SHACK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02512545 və ən yüksək $ 0,02737459 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SHACK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02941519, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00495461 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SHACK son bir saat ərzində -0,37%, 24 saat ərzində -0,16% və son 7 gündə isə +14,11% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Shack Token (SHACK) Bazar Məlumatları

$ 10,56M
$ 10,56M$ 10,56M

--
----

$ 26,58M
$ 26,58M$ 26,58M

397,39M
397,39M 397,39M

999.996.102,710131
999.996.102,710131 999.996.102,710131

Shack Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,56M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SHACK üzrə dövriyyədə olan təklif 397,39M, ümumi təklif isə 999996102.710131 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 26,58M təşkil edir.

Shack Token (SHACK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Shack Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Shack Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0193261039.
Son 60 gündə Shack Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0925411688.
Son 90 gündə Shack Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,16%
30 Gün$ +0,0193261039+72,66%
60 Gün$ +0,0925411688+347,94%
90 Gün$ 0--

Shack Token (SHACK) Nədir?

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Shack Token (SHACK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Shack Token Qiymət Proqnozu (USD)

Shack Token (SHACK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Shack Token (SHACK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Shack Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Shack Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SHACK Aktivindən Yerli Valyutalara

Shack Token (SHACK) Tokenomikası

Shack Token (SHACK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SHACK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Shack Token (SHACK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Shack Token (SHACK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SHACK qiyməti 0,02659666 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SHACK / USD cari qiyməti nədir?
SHACK / USD cari qiyməti $ 0,02659666 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Shack Token üçün bazar dəyəri nədir?
SHACK üçün bazar dəyəri $ 10,56M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SHACK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SHACK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 397,39M USD təşkil edir.
SHACK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SHACK ATH qiyməti olan 0,02941519 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SHACK qiyməti (ATL) nədir?
SHACK ATL qiyməti olan 0,00495461 USD dəyərinə endi.
SHACK ticarət həcmi nədir?
SHACK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SHACK bu il daha da yüksələcək?
SHACK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SHACK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:27:36 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

