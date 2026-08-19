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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Banana Gun üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Banana Gun üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Banana Gun (BANANA) texniki analizi

Bugünkü Banana Gun (BANANA) texniki analizi

Banana Gun analizi səhifəsi BANANA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Banana Gun analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Banana Gun (BANANA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$3,609---4,45%+8,63%-9,44%
Banana Gun qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Banana Gun texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Banana Gun anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 1
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
3,6076
3,6073
R2
3,6073
3,6069
R1
3,6066
3,6067
PP
3,6063
3,6063
S1
3,6056
3,6059
S2
3,6053
3,6057
S3
3,6046
3,6053

Banana Gun bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,31M
$4,48 M
$4,79 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,29 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,30 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Banana Gun kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBANANAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M3,64
2026-08-18$0,02 M3,59
2026-08-17$0,00 M3,68
2026-08-16-$0,03 M3,72
2026-08-15$0,20 M3,94

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Banana Gun haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Banana Gun (BANANA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Banana Gun qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BANANA/USDT
$3,61
$3,61$3,61
+0,41%
18.72K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BANANA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BANANA
BANANA
USD
USD

1 BANANA = 3,609 USD

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