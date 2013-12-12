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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DOGE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DOGE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü DOGE (DOGE) texniki analizi

Bugünkü DOGE (DOGE) texniki analizi

DOGE analizi səhifəsi DOGE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda DOGE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

DOGE (DOGE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07012---2,93%-3,61%-33,63%
DOGE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

DOGE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış DOGE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07011
0,0701
R2
0,0701
0,0701
R1
0,0701
0,07009
PP
0,07009
0,07009
S1
0,07008
0,07008
S2
0,07007
0,07007
S3
0,07006
0,07007

DOGE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-6,41M
$83,21 M
$89,61 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,23M
3 günlük aktiv alışlar
$70,23 M
3 günlük aktiv satışlar
$70,46 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,33M
7 günlük aktiv alışlar
$182,66 M
7 günlük aktiv satışlar
$182,99 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DOGE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDOGEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,15 M0,07
2026-08-18-$1,05 M0,07
2026-08-17-$0,18 M0,07
2026-08-16-$1,04 M0,07
2026-08-15-$1,02 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DOGE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də DOGE (DOGE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı DOGE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DOGE/USDT
$0,07012
$0,07012$0,07012
-0,27%
58.38M (USDT)
DOGE/USDC
$0,07
$0,07$0,07
-0,31%
588.22K (USDT)
DOGE/USD1
$0,07022
$0,07022$0,07022
-0,12%
5.97M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DOGE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DOGE
DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0,07012 USD

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