Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

SıralamaNo.401

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)440.60%

Dövriyyə Təklifi3,983,012.90788956

Maksimum Təklif10,000,000

Ümumi Təchizat8,453,397.74463985

Dövriyyə Faizi0.3983%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi78.69544217538915,2024-07-20

Ən Aşağı Qiymət4.913122153494544,2023-10-12

İctimai BlokçeynETH

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.