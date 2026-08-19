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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pudgy Penguins üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pudgy Penguins üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Pudgy Penguins (PENGU) texniki analizi

Bugünkü Pudgy Penguins (PENGU) texniki analizi

Pudgy Penguins analizi səhifəsi PENGU gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Pudgy Penguins analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Pudgy Penguins (PENGU) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,006154---3,67%+1,35%-33,42%
Pudgy Penguins qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pudgy Penguins texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Pudgy Penguins anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 1
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 1Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,006151
0,00615
R2
0,00615
0,00615
R1
0,00615
0,00615
PP
0,006149
0,006149
S1
0,006149
0,006149
S2
0,006148
0,006149
S3
0,006148
0,006148

Pudgy Penguins bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,42M
$6,57 M
$6,14 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$5,35 M
3 günlük aktiv satışlar
$5,35 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,10M
7 günlük aktiv alışlar
$14,08 M
7 günlük aktiv satışlar
$14,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pudgy Penguins kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPENGUUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,24 M0,01
2026-08-18-$0,35 M0,01
2026-08-17$0,18 M0,01
2026-08-16-$0,05 M0,01
2026-08-15-$0,29 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pudgy Penguins haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Pudgy Penguins (PENGU) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Pudgy Penguins qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PENGU/USDT
$0,006154
$0,006154$0,006154
+0,91%
23.61M (USDT)
PENGU/USDC
$0,006151
$0,006151$0,006151
+0,93%
13.83M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PENGU / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PENGU
PENGU
USD
USD

1 PENGU = 0,006154 USD

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