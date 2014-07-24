Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ethereum üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ethereum üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ETH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ETH Qiymət Məlumatları

ETH nədir

ETH Whitepaper

ETH Rəsmi Veb-saytı

ETH Tokenomikası

ETH Qiymət Proqnozu

ETH Qiymət Tarixçəsi

ETH Alış Bələdçisi

ETH / Fiat Valyuta Çevirən

ETH Spot

ETH Coin-M Fyuçersi

ETH USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Ethereum (ETH) texniki analizi

Bugünkü Ethereum (ETH) texniki analizi

Ethereum analizi səhifəsi ETH gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Ethereum analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Ethereum (ETH) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1.910,97--+1,25%+2,25%-10,52%
Ethereum qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Ethereum texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Ethereum anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 1
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1.909,7733
1.909,7666
R2
1.909,7666
1.909,7628
R1
1.909,7633
1.909,7604
PP
1.909,7566
1.909,7566
S1
1.909,7533
1.909,7528
S2
1.909,7466
1.909,7504
S3
1.909,7433
1.909,7466

Ethereum bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
12,80M
$381,36 M
$368,56 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-46,81M
3 günlük aktiv alışlar
$2.867,34 M
3 günlük aktiv satışlar
$2.914,15 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-48,82M
7 günlük aktiv alışlar
$5.645,94 M
7 günlük aktiv satışlar
$5.694,76 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ethereum kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıETHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$27,76 M1.908,08
2026-08-18-$3,90 M1.917,24
2026-08-17$4,05 M1.913,23
2026-08-16-$12,28 M1.884,18
2026-08-15$0,43 M1.884,93

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ethereum haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Ethereum (ETH) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Ethereum qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ETH/USDT
$1.910,75
$1.910,75$1.910,75
-0,33%
71.08K (USDT)
ETH/USDC
$1.909,57
$1.909,57$1.909,57
-0,37%
385.87 (USDT)
ETH/USD1
$1.911,06
$1.911,06$1.911,06
-0,33%
221.13 (USDT)
ETH/BTC
$0,029701
$0,029701$0,029701
+0,46%
26.00 (USDT)
ETH/USDF
$1.919,5
$1.919,5$1.919,5
-0,30%
44.05 (USDT)
ETH/EUR
$1.650,25
$1.650,25$1.650,25
-0,16%
41.17 (USDT)
ETH/USDE
$1.911,37
$1.911,37$1.911,37
-0,19%
28.13 (USDT)
ETH/BRL
$10.027,21
$10.027,21$10.027,21
+0,09%
28.52 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ETH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ETH
ETH
USD
USD

1 ETH = 1.910,97 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.