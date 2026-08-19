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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Dogwifhat sol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Dogwifhat sol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WIF Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WIF Qiymət Məlumatları

WIF nədir

WIF Rəsmi Veb-saytı

WIF Tokenomikası

WIF Qiymət Proqnozu

WIF Qiymət Tarixçəsi

WIF Alış Bələdçisi

WIF / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü dogwifhat sol (WIF) texniki analizi

Bugünkü dogwifhat sol (WIF) texniki analizi

dogwifhat sol analizi səhifəsi WIF gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda dogwifhat sol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

dogwifhat sol (WIF) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1367---1,73%-9,23%-29,40%
dogwifhat sol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Dogwifhat sol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Dogwifhat sol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 0
Neytral 10
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 4Alış 10
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 0Neytral 6Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1367
0,1366
R2
0,1366
0,1366
R1
0,1366
0,1366
PP
0,1365
0,1365
S1
0,1365
0,1365
S2
0,1364
0,1365
S3
0,1364
0,1364

Dogwifhat sol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,11M
$27,01 M
$27,12 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,13M
3 günlük aktiv alışlar
$1,72 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,84 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,18M
7 günlük aktiv alışlar
$5,83 M
7 günlük aktiv satışlar
$6,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Dogwifhat sol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWIFUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,08 M0,14
2026-08-18-$0,03 M0,14
2026-08-17-$0,15 M0,14
2026-08-16-$0,04 M0,14
2026-08-15$0,02 M0,14

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

dogwifhat sol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də dogwifhat sol (WIF) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı dogwifhat sol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WIF/USDT
$0,1367
$0,1367$0,1367
-0,29%
1.16M (USDT)
WIF/USDC
$0,1365
$0,1365$0,1365
-0,43%
409.86K (USDT)
WIF/EUR
$0,1178
$0,1178$0,1178
-0,59%
473.52K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WIF / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WIF
WIF
USD
USD

1 WIF = 0,1366 USD

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