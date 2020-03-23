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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Solana üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Solana üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Solana (SOL) texniki analizi

Bugünkü Solana (SOL) texniki analizi

Solana analizi səhifəsi SOL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Solana analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Solana (SOL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$76,98--+0,94%+0,99%-11,14%
Solana qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Solana texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Solana anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 4
Neytral 5
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
77,0166
77,0133
R2
77,0133
77,0095
R1
77,0066
77,0071
PP
77,0033
77,0033
S1
76,9966
76,9995
S2
76,9933
76,9971
S3
76,9866
76,9933

Solana bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
19,40M
$311,16 M
$291,76 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-16,45M
3 günlük aktiv alışlar
$1.326,48 M
3 günlük aktiv satışlar
$1.342,93 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-14,08M
7 günlük aktiv alışlar
$2.928,64 M
7 günlük aktiv satışlar
$2.942,72 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Solana kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSOLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$1,66 M77,07
2026-08-18$5,18 M77,17
2026-08-17-$7,62 M76,10
2026-08-16-$2,04 M75,58
2026-08-15-$7,74 M75,53

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Solana haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Solana (SOL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Solana qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SOL/USDT
$76,97
$76,97$76,97
-0,27%
408.15K (USDT)
SOL/USDC
$76,89
$76,89$76,89
-0,29%
3.83K (USDT)
SOL/USD1
$76,99
$76,99$76,99
-0,24%
4.73K (USDT)
SOL/BTC
$0,00119743
$0,00119743$0,00119743
+0,70%
699.93 (USDT)
SOL/EUR
$66,35
$66,35$66,35
-0,43%
924.79 (USDT)
SOL/USDE
$76,93
$76,93$76,93
-0,24%
721.67 (USDT)
SOL/BRL
$403,15
$403,15$403,15
0,00%
657.13 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SOL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SOL
SOL
USD
USD

1 SOL = 76,98 USD

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