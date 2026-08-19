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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pepe üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pepe üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Pepe (PEPE) texniki analizi

Bugünkü Pepe (PEPE) texniki analizi

Pepe analizi səhifəsi PEPE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Pepe analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Pepe (PEPE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000002598---8,33%-8,04%-31,17%
Pepe qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pepe texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Pepe anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 1
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0000025992
0,0000025992
R2
0,0000025992
0,0000025991
R1
0,0000025991
0,0000025991
PP
0,0000025991
0,0000025991
S1
0,000002599
0,000002599
S2
0,000002599
0,000002599
S3
0,0000025989
0,000002599

Pepe bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-21,13M
$75,59 M
$96,72 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-1,06M
3 günlük aktiv alışlar
$141,30 M
3 günlük aktiv satışlar
$142,36 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,09M
7 günlük aktiv alışlar
$332,77 M
7 günlük aktiv satışlar
$332,86 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pepe kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPEPEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,05 M0,00
2026-08-18$0,19 M0,00
2026-08-17-$1,16 M0,00
2026-08-16-$1,27 M0,00
2026-08-15$0,68 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pepe haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Pepe (PEPE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Pepe qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PEPE/USDT
$0,000002598
$0,000002598$0,000002598
-0,42%
49.17B (USDT)
PEPE/USDC
$0,000002597
$0,000002597$0,000002597
-0,30%
21.69B (USDT)
PEPE/EUR
$0,00000224
$0,00000224$0,00000224
-0,53%
23.87B (USDT)
PEPE/USD1
$0,000002601
$0,000002601$0,000002601
-0,22%
20.30B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PEPE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PEPE
PEPE
USD
USD

1 PEPE = 0,000002598 USD

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