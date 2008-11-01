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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitcoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitcoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Bitcoin (BTC) texniki analizi

Bugünkü Bitcoin (BTC) texniki analizi

Bitcoin analizi səhifəsi BTC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bitcoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bitcoin (BTC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$64.356,85--+1,01%-0,80%-17,58%
Bitcoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bitcoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Bitcoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 15
Neytral 1
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 11Neytral 0Alış 3
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
64.316,0666
64.316,0333
R2
64.316,0333
64.315,9951
R1
64.315,9666
64.315,9715
PP
64.315,9333
64.315,9333
S1
64.315,8666
64.315,8951
S2
64.315,8333
64.315,8715
S3
64.315,7666
64.315,8333

Bitcoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
5,20M
$294,18 M
$288,98 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-127,17M
3 günlük aktiv alışlar
$6.525,67 M
3 günlük aktiv satışlar
$6.652,84 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-119,84M
7 günlük aktiv alışlar
$12.080,93 M
7 günlük aktiv satışlar
$12.200,78 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitcoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBTCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$2,04 M64.405,47
2026-08-18$91,84 M64.844,29
2026-08-17$13,98 M64.203,82
2026-08-16$41,93 M63.153,42
2026-08-15-$0,59 M63.104,90

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitcoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Bitcoin (BTC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Bitcoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BTC/USDT
$64.356,86
$64.356,86$64.356,86
-0,75%
5.56K (USDT)
BTC/USDC
$64.323,11
$64.323,11$64.323,11
-0,77%
52.61 (USDT)
BTC/USD1
$64.424,21
$64.424,21$64.424,21
-0,57%
7.01 (USDT)
BTC/USDF
$64.692,25
$64.692,25$64.692,25
-0,53%
1.17 (USDT)
BTC/EUR
$55.606,38
$55.606,38$55.606,38
-0,51%
1.25 (USDT)
BTC/USDE
$64.408,17
$64.408,17$64.408,17
-0,48%
0.90 (USDT)
BTC/BRL
$337.534,7
$337.534,7$337.534,7
-0,38%
0.81 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

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1 BTC = 64.356,85 USD

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