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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XRP üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XRP üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü XRP (XRP) texniki analizi

Bugünkü XRP (XRP) texniki analizi

XRP analizi səhifəsi XRP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda XRP analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

XRP (XRP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,0061---1,81%-7,69%-26,23%
XRP qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

XRP texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış XRP anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 3
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,0062
1,0061
R2
1,0061
1,006
R1
1,006
1,006
PP
1,0059
1,0059
S1
1,0058
1,0058
S2
1,0057
1,0058
S3
1,0056
1,0057

XRP bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
84,31M
$257,57 M
$173,26 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-2,69M
3 günlük aktiv alışlar
$295,64 M
3 günlük aktiv satışlar
$298,33 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,41M
7 günlük aktiv alışlar
$660,38 M
7 günlük aktiv satışlar
$660,79 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XRP kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXRPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,58 M1,00
2026-08-18-$11,57 M1,00
2026-08-17-$8,40 M1,01
2026-08-16-$1,72 M1,00
2026-08-15-$9,98 M1,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XRP haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də XRP (XRP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı XRP qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XRP/USDT
$1,0061
$1,0061$1,0061
+0,22%
10.31M (USDT)
XRP/USDC
$1,0055
$1,0055$1,0055
+0,21%
71.94K (USDT)
XRP/USD1
$1,0076
$1,0076$1,0076
+0,47%
380.00K (USDT)
XRP/ETH
$0,0005228
$0,0005228$0,0005228
-0,13%
5.69K (USDT)
XRP/BTC
$0,000015627
$0,000015627$0,000015627
+1,06%
9.89K (USDT)
XRP/EUR
$0,866
$0,866$0,866
-0,10%
61.93K (USDT)
XRP/BRL
$5,27
$5,27$5,27
+0,51%
51.95K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XRP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XRP
XRP
USD
USD

1 XRP = 1,0061 USD

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