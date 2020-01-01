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أعلى النظام البيئي لسلسلة السلاسل التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لسلسلة السلاسل. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.08
+0.36%
+2.14%
+9.00%
$ 14.99B
$ 15.47K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,369.81
+0.07%
+0.01%
+1.92%
$ 8.83B
$ 3.95M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,441.96
+0.28%
+1.85%
+1.53%
$ 7.50B
$ 1.32
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.474
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998932
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 78.26M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,088.36
0.00%
+1.10%
+0.66%
$ 3.41B
$ 0.08
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.306
+0.15%
-0.36%
-11.57%
$ 2.05B
$ 84.53K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,052.29
+0.14%
+0.01%
+1.68%
$ 868.23M
$ 985.33
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,227.84
+0.13%
+0.01%
+1.31%
$ 713.26M
$ 196.47K
11
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1681
-0.06%
-0.36%
-4.11%
$ 558.14M
$ 527.44K
12
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,442
+0.37%
+0.02%
+1.68%
$ 471.28M
$ 646.71K
13
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002315
+0.04%
-0.85%
+1.26%
$ 204.76M
$ 63.25B
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,906
+0.08%
+0.02%
+1.32%
$ 190.63M
$ 917.77
15
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.138
0.00%
+0.58%
-0.86%
$ 138.34M
$ 1.73M
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08305
+0.12%
+0.80%
+0.58%
$ 117.48M
$ 820.63K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999818
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 112.70M
$ 2.67M
18
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,065.36
+0.13%
+0.01%
+1.57%
$ 87.77M
$ 2.18K
19
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.62M
--
20
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
21
Venus
Venus
XVS
$ 2.7054
-0.08%
-0.80%
-0.71%
$ 44.26M
$ 19.61K
22
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076598
+0.04%
+0.00%
-1.43%
$ 36.28M
$ 778.65K
23
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.134
+0.13%
+2.96%
+2.11%
$ 27.68M
$ 70.14K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.278244
-0.03%
-0.02%
-9.15%
$ 15.10M
$ 54.99K
25
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.28722
0.00%
0.00%
+1.44%
$ 2.13M
$ 1.19
26
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00610582
-0.01%
+0.01%
+34.58%
$ 1.02M
$ 16.98
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999181
-0.01%
0.00%
+0.06%
$ 828.71K
$ 766.75K
28
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 352.57K
$ 1.55K
29
Hooffather
Hooffather
HOOF
$ 1.05111E-7
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 10.51K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة السلاسل ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لسلسلة السلاسل تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 29 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $125.68B.
ما هو التوكن النظام البيئي لسلسلة السلاسل الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لسلسلة السلاسل التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر EUL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 2.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة السلاسل الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 29 النظام البيئي لسلسلة السلاسل التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة السلاسل الشائعة USDC, HYPE, WSTETH. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لسلسلة السلاسل ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة السلاسل حوالي $125.68B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لسلسلة السلاسل ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.